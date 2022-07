Le prototype LMDh de Cadillac a pris la piste

Présenté le mois dernier, en pleine semaine des 24 Heures du Mans, le prototype LMDh de Cadillac n'avait été vu que sur des images de synthèse. Ce vendredi, la machine américaine a pris la piste pour la toute première fois, permettant de découvrir davantage ce à quoi elle ressemble. Le shakedown a eu lieu aux mains d'Earl Bamber, qui a donné ses premiers tours de roue au châssis Dallara, propulsé par un moteur Cadillac V8 couplé au système hybride standard prévu par la réglementation. L'appellation définitive de la voiture n'a pour le moment pas été dévoilée.

"C'est passionnant de voir le travail acharné et l'ingéniosité de toute l'équipe payer", se réjouit Kalvin Parker, chargé du programme Cadillac Racing. "La saison 2023 promet d'être l'une des plus concurrentielles jamais disputées, alors nous avons hâte de développer la voiture à travers d'autres essais sur piste, mais aussi avec l'aide des pilotes et la soufflerie."

Ce premier contact avec la piste est le point de départ d'un "programme d'essais agressif", d'après les mots de Laura Wontrop Klauser, directrice de la branche sportive de General Motors. Le prototype arbore les codes stylistiques propres à la marque Cadillac pour établir le rapprochement rendu possible par la réglementation avec la gamme de voitures de série du constructeur.

Earl Bamber a baptisé la Cadillac LMDh.

"C'était un événement monumental, grâce à un effort collectif total entre Cadillac, Chip Ganassi Racing et Dallara", a confié Earl Bamber, vainqueur des 24 Heures du Mans avec Porsche en 2015 et aujourd'hui impliqué chez Cadillac en IMSA. "C'était un sentiment exaltant de monter dans la voiture pour la première fois et d'avoir une première idée de ce à quoi ressemblera l'avenir. Tant de travail a été dédié à la voiture de 2023, et j'ai hâte de la voir prendre son essor en vue de l'année prochaine."

Cadillac fera son entrée en compétition en janvier prochain à l'occasion des 24 Heures de Daytona, son programme officiel étant axé vers le championnat IMSA mais aussi vers le WEC. La marque américaine sollicitera donc des invitations pour participer aux 24 Heures du Mans, où elle a l'ambition de faire son retour après une vingtaine d'années d'absence.