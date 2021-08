Cadillac se rapprocherait d'un retour au Mans

Un retour de Cadillac aux 24 Heures du Mans apparaît de plus en plus probable, tandis que General Motors multiplie les indices allant dans le sens d'une arrivée en LMDh. Directrice des programmes sportifs du géant américain, Laura Klauser a confirmé cette hypothèse alors qu'il n'y a plus eu de Cadillac engagée dans la Sarthe depuis 2002.

"Cela dépendra si nous empruntons cette voie avec Cadillac, et selon les objectifs du programme, mais il y aura des discussions quant à la manière de participer à une grande course qui se déroule en France une fois par an", a-t-elle indiqué dans le paddock manceau. "Si cela fait partie des exigences, alors nous devons décider de l'importance de notre présence ici. Historiquement, je dirais que c'est assez important."

Une telle décision pourrait dans le même temps appuyer la présence croissante de Cadillac sur le marché européen. "Avoir l'opportunité de compléter ça avec un programme de compétition est toujours enthousiasmant, mais cette décision n'est pas encore arrêtée", précise Laura Klauser.

Si Cadillac se rapproche d'un retour au Mans, un engagement à temps plein en WEC ne serait toutefois pas à l'ordre du jour. "Il y a toujours des discussions étroites entre l'Automobile Club de l'Ouest et nous", souligne-t-elle. "Je jette des idées en l'air, mais si vous regardez comment la grille est formée, je ne pense pas qu'ils auraient besoin de ça en plus."

Président de l'ACO, Pierre Fillon a toutefois laissé entendre que des constructeurs engagés en LMDh et souhaitant participer à l'avenir aux 24 Heures du Mans devraient coupler cette présence à quelques manches de WEC.

Pour l'heure, Cadillac n'a toujours pas confirmé la prolongation de son engagement en IMSA, débuté en 2017, qui se traduirait alors par le début d'un projet LMDh. Par deux fois les annonces attendues ont été reportées, alors que General Motors doit également établir ses plans pour Chevrolet Corvette, dont la présence au Mans est assurée pour 2022 mais pour qui la suite reste un sujet ouvert. "Dès que nous serons prêts à dire que nous y allons, les annonces seront faites", promet Laura Klauser.

General Motors attend notamment une clarification de l'ACO quant à l'avenir de la catégorie GTE Pro. "Cela fait partie de la façon dont nous représentons la marque, et de la façon dont nous sommes en mesure d'amener notre équipe et d'avoir la crème de la crème dans la voiture", insiste Laura Klauser quant au besoin de conserver une étiquette Pro. "C'est important, mais est-ce que ça veut dire que c'est terminé si ce n'est pas possible ? Nous ne sommes pas prêts à le dire."

Propos recueillis par Gary Watkins