Cadillac espère trois prototypes LMDh aux 24H du Mans 2023

Cadillac redouble d'efforts depuis cet été en menant un intense programme de développement pour son prototype LMDh. La marque américaine, qui alignera deux V-LMDh en IMSA et une en WEC en 2023, conserve l'ambition d'avoir trois machines au départ des 24 Heures de Daytona en janvier. Quant aux 24 Heures du Mans, ce sera au moins une, et plus si affinités… Directrice du programme compétition de General Motors, Laura Wontrop Klauser a fait cette semaine le point sur le travail en cours, quelques jours après des essais importants à Road Atlanta, où la barre des 11 000 km de tests a été franchie.

Vous avez bouclé beaucoup de kilomètres à Road Atlanta. Est-ce que les équipes et les ingénieurs ont obtenu ce qu'ils voulaient lors de ces trois jours d'essais ?

On n'a jamais tout ce que l'on veut car les plans pour les essais sont fous et ambitieux. Mais je dirais que tout le monde était ravi de ce que l'on a fait en piste. On est passé de la mise en route il y a de ça quelques séances d'essais, à un plan totalement à fond désormais. Plus on fait de kilomètres, mieux c'est du point de vue fiabilité et vérification de toutes les pièces. On travaille vraiment sur l'intégration de l'hybride au moteur et au reste de la voiture, on travaille sur le système de freinage. Et on étudie aussi la partie aérodynamique de la voiture. On fait tourner les pilotes, c'est toujours une bonne chose. Plus on peut leur donner de temps de piste, mieux c'est. C'étaient des essais réussis selon nous.

Quelle est la prochaine étape dans le développement de la voiture ?

On travaille sur l'homologation avec l'IMSA, la FIA et l'ACO. On a été très occupé par le passage en soufflerie et tout ce que l'on doit faire au niveau de l'homologation. Mais notre prochaine grosse mission, c'est que l'on aimerait faire une simulation de 24 heures avant la fin de l'année. C'est en faisant ça qu'on apprend le plus. On a hâte de voir comment la voiture se comporte en s'assurant que tous les éléments représentatifs fonctionnent.

Quel est l'objectif en ce qui concerne le kilométrage des essais ?

Le chiffre est probablement secondaire par rapport à différentes choses que l'on veut passer en revue. Le test de 24 heures est très important pour nous. Faire différentes choses sur différents circuits est également important pour être certain de voir comment la voiture réagit dans différents scénarios. Essayer de franchir ces étapes est le plus important. Et le kilométrage vient avec.

Le prototype Cadillac V-LMDh lors des essais à Road Atlanta.

Où pensez-vous en être par rapport à cette progression ?

Si l'on regarde le calendrier entre aujourd'hui et janvier, il vaudrait mieux que l'on ait atteint 50%. Pour ce qui est essentiel en vue de janvier, je dirais qu'on est à un peu plus de la moitié, et puis il faut voir au-delà de janvier avec ce que l'on fera en WEC, et on a une liste. On donne la priorité à la préparation de la voiture pour Daytona, car c'est ce qui arrive en premier, ensuite on regardera le calendrier du WEC et les spécificités des circuits du WEC qui entreront dans l'équation.

À quoi vous attendez-vous en termes d'essais pour le WEC ? Des choses en Europe ?

On aimerait faire quelques essais en Europe. On doit voir quand on peut le faire, sur quels circuits on peut aller. Et puis l'acheminement du matériel en ce moment, dans les deux sens, prend beaucoup de temps. Il s'agit donc de voir ce que l'on peut faire avec le temps limité dont on dispose.

La simulation de 24 heures est-elle visée avant les essais officiels de Daytona ?

C'est quelque chose que l'on doit faire avant janvier. Bien sûr, on aimerait le faire dès que possible afin de pouvoir réagir en fonction de ce que l'on y apprend. Dans un monde parfait, on aurait fait la simulation de 24 heures en septembre. C'est quelque chose que l'on doit absolument faire avant de courir en janvier.

Pourrait-on voir les trois Cadillac aux 24 Heures du Mans ?

Il faut être invité par l'ACO pour venir aux 24 Heures du Mans. Quand on a un engagement pour toute la saison, ça assure d'être au Mans, donc on aura au moins une voiture. Pour le reste, il faut attendre cette communication et travailler avec l'ACO. Ça dépendra de ce qu'ils sont prêts à faire avec nous. On aimerait voir autant de voitures que possible là-bas. Tout dépendra de l'invitation.