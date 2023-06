Centenaire des 24H du Mans : les moments mémorables de 100 ans de course

La course des 24h du Mans fête cette année son centenaire. Depuis sa première édition en 1923 jusqu'à aujourd'hui, Le Mans a produit d'innombrables moments mémorables qui sont entrés dans les annales de l'histoire de la course automobile. Dans cet article, nous nous plongeons dans le passé et explorons l'un des moments les plus emblématiques de chaque décennie de ce siècle de course, mettant en lumière la passion, le drame et le triomphe qui définissent cet événement sans pareil.

Années 1920 - La domination de Bentley

Les années 1920 ont vu la montée en puissance de la domination de Bentley au Mans. En 1927, les légendaires Bentley Boys, un groupe de pilotes britanniques fortunés, pilotent la Bentley 3 Litre Sports et remportent leur première victoire. Ce triomphe marque le début d'une ère puisque Bentley remportera quatre victoires consécutives de 1927 à 1930, consolidant ainsi sa place dans l'histoire du Mans.

Années 1930 - La surprise de Lagonda

Un autre moment remarquable des 24 heures du Mans s'est déroulé lors de la course de 1935 et a vu le triomphe de Lagonda, un constructeur britannique, contre toute attente, face aux constructeurs renommés tels qu'Alfa Romeo, Bugatti et Aston Martin. Dans une véritable histoire d'outsiders, l'équipe Lagonda a pris la tête au cours de la nuit et a maintenu sa position jusqu'au drapeau à damier, assurant une victoire inattendue. Le triomphe de Lagonda en 1935 a mis en lumière l'essence même du Mans, une course où la persévérance et la réflexion stratégique peuvent triompher de la puissance brute. Ce moment mémorable reste une source d'inspiration pour les équipes outsiders et rappelle que tout est possible dans le monde du sport automobile.

Années 1940 - Le retour de l'après-guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, l'édition 1949 du Mans a marqué un moment important dans l'histoire de la course, puisqu'elle a marqué le retour des courses d'endurance après la guerre. La course a été un symbole d'espoir et de résilience, avec la victoire de l'emblématique Ferrari 166MM, pilotée par Luigi Chinetti et Lord Selsdon. Ce triomphe représente un nouveau départ pour les passionnés de sport automobile et marque la renaissance du Mans.

Années 1950 - La domination de Jaguar

Les années 1950 ont vu la montée en puissance d'une autre force dominante, Jaguar. En 1953, la Jaguar Type C a remporté la victoire, pilotée par Duncan Hamilton et Tony Rolt. Ce moment est devenu emblématique non seulement pour la première victoire de Jaguar au Mans, mais aussi pour la technologie innovante des freins à disque du constructeur britannique, qui a changé la donne dans les courses d'endurance.

Années 1960 - Le triomphe historique de Ford

Les années 1960 ont apporté un moment inoubliable au Mans avec la victoire historique de Ford en 1966. La GT40 de Ford, conçue pour défier la domination de Ferrari, est sortie victorieuse après des années d'efforts inlassables. Ce triomphe est entré dans l'histoire car Ford a obtenu un remarquable classement 1-2-3, avec Bruce McLaren et Chris Amon en tête. Ce succès marque la première des quatre victoires consécutives de Ford, consolidant son statut de légende du Mans.

Années 1970 - Le duel épique

Les années 1970 ont été le théâtre d'un duel épique entre deux géants du sport automobile, Porsche et Ferrari. L'édition 1971 du Mans a vu un affrontement dramatique entre la Porsche 917 et la Ferrari 512M. La bataille intense a duré des heures, et c'est finalement la Porsche qui l'a emporté. Ce duel emblématique résume l'esprit de compétition du Mans et a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la course.

Années 1980 - Le comeback de Derek Bell

L'édition 1987 du Mans a été le théâtre d'une démonstration de détermination et de résilience de la part du pilote américain Derek Bell. Bell a rencontré une série de problèmes dès le début de la course. La Porsche 962 qu'il pilotait a connu des problèmes mécaniques qui ont contraint l'équipe à de longs arrêts au stand pour effectuer des réparations. Ces problèmes ont fait chuter l'équipe à la 18e place au classement général, qui semblait insurmontable. Cependant, Bell a refusé de succomber à l'adversité. Tour après tour, Bell a déployé ses compétences et sa détermination, se frayant un chemin à travers le peloton et remontant rapidement dans le classement. En dépit de la situation défavorable, l'incroyable performance de Bell lui a permis de revenir dans la course et l’emporter. Son incroyable remontée face à l'adversité a démontré l'esprit du Mans, où tout est possible jusqu'à la tombée du drapeau à damier.

Années 1990 - McLaren gagne à sa première participation

Un autre moment mémorable des 24 Heures du Mans dans les années 1990 a eu lieu lors de l'édition 1995 de la course. Ce moment a marqué une étape importante pour McLaren, qui a remporté une victoire historique avec sa McLaren F1 GTR révolutionnaire. En 1995, McLaren, principalement connue pour ses succès en Formule 1, a fait ses débuts au Mans avec la McLaren F1 GTR construite à cet effet. L'équipe a dû faire face à une concurrence féroce de la part de constructeurs de courses d'endurance bien établis, tels que Porsche et Ferrari. Dans un moment qui restera à jamais gravé dans l'histoire du Mans, la McLaren F1 GTR a franchi la ligne d'arrivée pour remporter une extraordinaire victoire au classement général. Ce triomphe ne marque pas seulement la toute première victoire de McLaren au Mans, mais en fait également le premier constructeur depuis Ferrari en 1965 à remporter la victoire dès sa première année d'existence.

Années 2000 - Le 1-2-3 de Audi

L'édition 2001 de la course a marqué la domination sans précédent de l'Audi R8, qui a remporté une victoire historique. Audi a aligné trois prototypes Audi R8, dans le but d'affirmer sa domination au Mans. À l'issue de la course, l'équipe Audi est entrée dans l'histoire en décrochant un phénoménal 1-2-3. La performance dominante des Audi R8 a mis en évidence l'excellence de leur ingénierie et a fait d'Audi la force à battre au Mans pour les années à venir.

Années 2010 - L’accident de Allan McNish

L'un des moments les plus inoubliables de l'histoire du Mans s'est produit lors de l'édition 2011 de la course, lorsque Allan McNish a miraculeusement survécu à un accident dévastateur à 270km/h. McNish, au volant de l'Audi Sport Team Joest, se battait pour sa position lorsqu'il est entré en collision avec une Ferrari plus lente, provoquant un impact à grande vitesse avec les barrières. L'accident a fait voler des débris et a laissé les spectateurs et les concurrents en état de choc. Malgré la violence de la collision, McNish est sorti indemne de l'épave, ce qui témoigne des mesures de sécurité mises en œuvre dans les sports automobiles modernes. Sa survie a mis en évidence les progrès de la technologie en matière de sécurité et la bravoure inébranlable des pilotes qui mettent leur vie en jeu dans la quête de la victoire au Mans.

Années 2020 - Tout reste à écrire

Nous laissons ce paragraphe ouvert car l’Histoire est encore en marche pour la décennie 2020. Il reste encore de nombreuses courses avant de pouvoir déterminer quel sera l’événement le plus marquant des années 2020 aux 24 heures du Mans. En attendant, une chose semble assez certaine, l'hégémonie de Toyota semble pour le moment incontestable si on se fie aux sites de paris sportifs : la Toyota Gazoo Racing numéro 7 est la favorite avec une cote de 2.00 et c’est également une autre Toyota, la Gazoo Racing numéro 8 qui est pressentie pour la deuxième place avec une cote à 2.10.

Les 24 heures du Mans ont été le théâtre de nombreux moments inoubliables au cours de ses 100 années d’existence. De la domination précoce de Bentley et Jaguar aux batailles féroces entre Ford et Ferrari, chaque décennie a offert son propre moment emblématique qui a captivé les passionnés de sport automobile. Le Mans témoigne de l'endurance, de l'habileté et de la détermination des pilotes et des constructeurs, repoussant les limites du possible dans le sport automobile. Au fur et à mesure que la course évolue, de nouveaux moments sont créés, garantissant que Le Mans reste un spectacle inégalé dans le monde des courses d'endurance.