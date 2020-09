Côme Ledogar : "Je savais que j'allais devoir sortir un gros tour"

Côme, racontez-nous ce tour qui vous a permis de décrocher la pole position du LMGTE Am lors de la séance hyperpole ?

On a été assez forts pour réussir à faire fonctionner la voiture au mieux sur un tour. Ce qui se passe, c'est que vu que c'est un circuit qui fait quasiment 14 km, on a souvent les pneus qui fonctionnent très bien au début du tour ou à la fin, et c'est très compliqué de gérer à la fois en pilotage et en réglages le potentiel maximum de la voiture tout en l'utilisant au mieux selon les conditions. On a été assez forts là-dessus. Je pense que c'est ce qui nous a vraiment aidés.

La journée de jeudi a été particulièrement compliquée, parce que très intense…

Oui c'était intense, mais au final, je ne sais pas si on peut dire compliquée. Vu que tout s'est bien déroulé et que l'on n'a pas fait de faute, on n'a pas donné trop de boulot à l'équipe, donc ça a permis que les choses se déroulent bien.

Ce projet s'est noué tardivement, comment avez-vous réussi à vous préparer au mieux avant ces 24 Heures du Mans ?

Francesco et Ozz sont des pilotes avec qui ou contre qui je roule en Asian Le Mans Series, mais on est dans la même équipe et on s'est connus là-bas. Pour ma part, ayant déjà fait Le Mans et notamment sur la Ferrari l'année dernière, on s'est rapidement rapprochés les uns des autres pour travailler sur ce projet-là.

Est-ce qu'il y a une part de surprise dans le fait d'avoir signé cette pole position ?

Depuis le début de la semaine, on sait qu'on est forts. On a une bonne voiture. Surprise oui, car pour moi ce n'était pas une voiture qui pouvait nous permettre de faire clairement la pole aujourd'hui. Je savais que j'allais devoir sortir un gros tour. D'ailleurs c'est pour ça que je ne fais pas le deuxième tour, parce que je me mets dehors et je manque plusieurs fois de passer la limite. Ce temps est une surprise, par contre on savait qu'on était performants, que l'on pouvait jouer un top 3 ou top 4. La pole est un peu une surprise car depuis le début de la semaine on n'a jamais été au-dessus des autres. Mais avoir une piste claire, sans trafic, ça aide énormément. Et en plus d'avoir bien travaillé, d'avoir deux trains de pneus neufs d'affilée, on a su quoi corriger et ça nous a permis de rester concentrés uniquement sur la voiture et sur le tour, de bien se caler et mettre tout ça en place. C'est donc une surprise par rapport à la performance absolue, mais on n'a jamais été très loin. Dans certains secteurs on est plus forts que dans d'autres, c'est ce qu'on a essayé de travailler et je pense qu'on a réussi.

La pole position au Mans est une chose, mais vous sentez-vous bien préparés pour la course ?

Cette année, là où ça va être un peu différent des autres années c'est que l'on a des conditions météo incertaines et une nuit qui va être très longue. Peut-être plus que les autres années, il va falloir rester très concentrés car il va y avoir plus de faits de course. On va essayer de tirer la meilleure performance, mais sur l'ensemble des pilotes on a bien travaillé et on sait où on en est. On a vu tout ce qu'on avait à voir et c'est une vraie bonne chose parce que ça met tout le monde en confiance, que ce soit pour cette qualif ou pour les longs runs avec beaucoup de carburant. On a testé ce qu'on voulait et on a de la confiance. Maintenant, il y a 24 heures et il faudra être là sur la piste.

Le plateau GTE Am est le plus fourni jamais vu au Mans, c'est gratifiant ?

C'est un peu la magie du Mans, c'est une vraie bagarre dans l'ensemble des catégories. Ça permet d'aller faire la course avec le même état d'esprit que tous les autres pilotes. Je pense même qu'en GTE Am il y aura une bagarre très forte, dans laquelle il y aura beaucoup de rebondissements car il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bons pilotes, beaucoup de bons gentlemen et je pense que, vraiment, on va voir des choses jusqu'à la dernière heure.