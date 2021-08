Un billet pour le Mans acheté, une chance d'être surclassé en hospitalité !

Les 24 Heures du Mans auront lieu dans seulement deux semaines, et le public peut se préparer à retrouver les tribunes après que la course à huis clos de l'année dernière. L'édition 2021 a été déplacée de sa date traditionnelle de juin au mois d'août, dans l'espoir que davantage de fans soient autorisés à y assister.

Un risque qui s'est avéré payant, puisque le Circuit de la Sarthe accueillera 50'000 spectateurs par jour tout au long du week-end, soit 20% de la capacité totale du site. Les places en tribune sont désormais disponibles sur Motorsport Tickets, afin de profiter du spectacle tout au long du week-end depuis les meilleurs points de vue du circuit, des courses support jusqu'à l'épreuve principale, sans oublier le Village des fans et ses nombreuses activités.

Pour célébrer le retour du public, Motorsport Tickets propose une promotion exclusive aux acheteurs de billets. Toute personne qui réservera sa place avant la course sera inscrite à un concours permettant d’être surclassé en hospitalité VIP !

Le forfait, d'une valeur de 1'950€, vous place au siège de l'ACO, qui offre une vue imprenable sur la ligne droite de départ-arrivée et le virage Dunlop, le samedi et le dimanche. Mais vous pourrez en voir davantage grâce à un service de navette dédié donnant un accès exclusif aux Hunaudières et au virage d'Indianapolis.

Un service de restauration gastronomique et un open bar seront également mis à la disposition pendant toute la durée de la course, et des écrans permettront de ne rien manquer de l’action en piste.

Pour participer au tirage au sort, vous devez réserver vos billets avant la course sur Motorsport Tickets, et les gagnants seront tirés au sort !

Motorsport Tickets offre la possibilité de gagner un surclassement gratuit à l'Hospitalité Panorama 24 d'une valeur de 1'950€ pour tout achat d'un billet pour les 24 Heures du Mans. Cliquez ici pour réserver votre billet.

Règlement du concours

Lire aussi : Quel est le protocole sanitaire pour le public des 24H du Mans 2021 ?