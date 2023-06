La déception de Porsche aux 24H du Mans, une "réalité brutale" pour Lotterer

Malgré la présence de quatre voitures dans le peloton des Hypercars, à savoir trois voitures d'usine alignées par Penske Motorsport et une voiture cliente pour Jota, les espoirs de Porsche de se battre pour la victoire aux 24 Heures du Mans ont été anéantis par une série d'accidents et de problèmes de fiabilité.

La voiture #5 de Dane Cameron, Frédéric Makowiecki et Michael Christensen avait la cinquième place en vue lorsqu'un problème d'arbre de transmission l'a fait rétrograder à la neuvième place dans la dernière heure, derrière la première Peugeot et les deux Glickenhaus.

Quant à la #6 qu'André Lotterer partageait avec Kévin Estre et Laurens Vanthoor, elle avait déjà été retardée par une crevaison quand le Français s'est accidenté dans les virages Porsche. L'équipe a ensuite eu besoin de temps pour remplacer la batterie du système hybride, problème qui pourrait être lié à cette sortie de piste, ce qui a relégué la voiture au 22e rang du classement général et au 11e rang de la catégorie Hypercar.

"Bien sûr, c'est décevant", a déclaré André Lotterer à Motorsport.com. "Quand on est Porsche, on vient ici pour gagner et seule la victoire compte. Simplement, nous n'étions pas assez forts. On veut toujours être les plus forts pour être en contrôle et avoir un peu de marge, mais nous n'avons pas eu cela et nous avons connu trop de problèmes de fiabilité. Nous devions aussi rouler à la limite pour avoir du rythme."

Un rythme impressionnant en test

La lutte pour la victoire s'est muée en duel entre Toyota et Ferrari, avec le succès final de la marque italienne, une première au Mans depuis 1965. Porsche avait pourtant fait preuve d'un rythme impressionnant lors de la Journée Test, après une modification tardive et controversée de la BoP, la 963 n'ayant été alourdie que de 3 kg, contre 37 kg et 24 kg respectivement pour les voitures de Toyota et Ferrari.

Interrogé sur le potentiel affiché par Porsche durant la semaine du Mans, Lotterer a commenté : "Sur le papier, je ne m'attendais pas à ce que nous soyons en position, disons, de gagner sur la base de notre potentiel pur. Quelques ajustements [de BoP] ont été faits, mais la tendance est restée la même par rapport aux premières courses du WEC."

"Nous venons toujours au Mans avec de l'espoir car tout peut arriver ici. Ce sont de nouvelles voitures, une nouvelle plateforme, et il s'est en effet passé beaucoup de choses, y compris pour nous. Je suis réaliste et c'est la réalité brutale."

La Porsche Penske Motorsport #6 de Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor

Urs Kuratle, responsable du programme Porsche LMDh, veut retenir les progrès encourageants réalisés par la marque avant la course en Sarthe, même si la victoire s'est révélée hors de portée.

"On ne peut pas dire que cela ait été un bon week-end ou une bonne course", a-t-il souligné auprès de Motorsport.com. "Ce n'est clairement pas un bon résultat pour nous. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est que nous ayons eu des retours très positifs de la part des pilotes quant au travail que nous avons effectué au cours des dernières semaines, voire des derniers mois. Nous savons d'où nous venons et nous avons vu du rythme, et d'une certaine manière cela rend le week-end positif pour nous, malgré le résultat."

Interrogé sur les perspectives de Porsche pour la suite de la saison WEC, qui reprendra le mois prochain à Monza, André Lotterer est apparu quelque peu résigné. "Nous avons fait de bonnes courses, mais encore une fois, si sur le papier vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas là en termes de package et de potentiel, cela rend les choses difficiles", a-t-il déploré.

"Dans les courses du WEC, on ne peut pas se cacher : les courses reflètent le véritable rythme. Nous avons travaillé dur pour améliorer la voiture et j'espère que nous pourrons encore l'améliorer, mais nous devons aussi avoir le potentiel. Si les autres sont plus rapides, eh bien c'est qu'ils sont plus rapides."