Duval : "Toyota a la meilleure voiture et la meilleure équipe"

Depuis le Pesage et la Journée Test des 24 Heures du Mans, nombreux sont ceux qui désignent Porsche comme le grandissime favori de cette édition 2024. Pour Loïc Duval néanmoins, ce serait trop vite mettre de côté l'équipe Toyota, victorieuse cinq fois de suite entre 2018 et 2022, avant de céder face à Ferrari l'an passé.

Le Français, vainqueur avec Audi en 2013, sait à quel point cette expérience de la victoire dans la Sarthe peut faire la différence. Aujourd'hui chez Peugeot, il considère donc le constructeur japonais comme un prétendant naturel à la victoire finale.

"Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est la meilleure voiture et la meilleure équipe sur le plateau, de par leurs connaissances, de par l'expérience qu'ils peuvent avoir, et de par ce qu'ils sont capables de faire de toute façon", assure Loïc Duval. "Donc pour moi, ce sont les meilleurs. Je serais très surpris et ce ne serait pas juste que la Toyota ne soit pas devant et ne joue pas pour la gagne."

Loïc Duval se méfie énormément de Toyota. Photo de: Marc Fleury

Lors de la Journée Test, la Toyota la plus rapide a d'ailleurs privé Porsche du triplé avec ses machines d'usine. Lors des 48 dernières heures, les équipes se sont plongées dans l'analyse des données récoltées, sans toutefois disposer encore d'une lecture fiable de la hiérarchie. Cependant, Loïc Duval insiste sur certains points qu'il garde pour lui mais qui ne peuvent pas mentir.

"Les ingénieurs vont toujours nous dire que c'est impossible de lire, mais on est quand même pilote, on a quand même des ressentis", décrit-il. "Parfois on suit des voitures, ou on se fait suivre ; on sait ce que nous on serait capables de faire ou pas capables de faire."

"C'est sûr que les Porsche ont plutôt été sur un bon rythme. Si on lit la Journée Test, pour moi les Porsche sont sur un bon rythme, la Toyota est très bien aussi, et je pense que la Ferrari est beaucoup mieux que ce qu'on a vu. De ce que l'on peut voir aussi en GPS, il y a des choses qui sont assez surprenantes et on est convaincus que ce ne sera pas comme ça au moment opportun."

Au sein de ce plateau Hypercar plus fourni que jamais, avec pas moins de 23 unités, Peugeot, de son côté, cherche encore sa place. "C'est dur, il y a un gros groupe hyper serré, il y a d'autres voitures qui ont l'air de sortir un petit peu du lot mais il faut toujours faire attention en début d'essais", pointe Loïc Duval, qui admet douter de la présence du Lion parmi les huit qualifiés pour l'Hyperpole : "Je pense que ça va être compliqué, mais Peugeot va jouer le jeu et faire la meilleure qualif possible."