Les échos du Mans : BMW, Panis Racing, Patrouille de France...

Le prototype BMW LMDh en approche

Après une première esquisse il y a plusieurs mois, BMW a sorti un teaser (ci-dessus) de la BMW M LMDh. Le constructeur allemand annonce qu'il dévoilera un aperçu plus représentatif de son futur prototype le lundi 6 juin, en pleine semaine des 24 Heures du Mans. Un timing qui n'est pas anodin, bien que la marque à l'hélice vise d'abord un engagement en IMSA l'année prochaine. Car rien n'exclut de voir ensuite débarquer dans la Sarthe cette voiture dont le châssis est conçu par Dallara. Pour l'heure, l'objectif demeure d'être au départ des 24 Heures de Daytona en janvier 2023.

Une nouvelle livrée pour Panis Racing

L'équipe Panis Racing a dévoilé une toute nouvelle livrée pour disputer les 24 Heures du Mans. L'Oreca 07 confiée à Job van Uitert, Nico Jamin et Julien Canal arborera une robe conçue par Benjamin Louis/Asphaaalt Design, en partenariat avec Hexis et The Wrap Institute. La structure d'Olivier Panis reste sur deux podiums consécutifs dans la catégorie LMP2 au Mans.

La patrouille de France de retour

C'est un symbole supplémentaire du retour à la normale tant espéré. Absente des deux dernières cérémonies de départ, organisées en pleine crise sanitaire, la Patrouille de France sera de nouveau au rendez-vous le samedi 11 juin prochain. Dix minutes avant le départ, l'Aviation Légère de l'Armée de Terre et la 27e brigade d'infanterie de montagne offriront une image très attendue, aux couleurs nationales.

Le survol de la Patrouille de France en 2018.

Pit-stop Challenge

Le mardi 7 juin, pour la première fois depuis trois ans, la voie des stands des 24 Heures du Mans s'ouvrira de nouveau au spectateurs munis d'un billet. À cette occasion, l'ACO a décidé d'organiser une nouvelle animation, qui impliquera les mécaniciens des équipes de 15h30 à 16h45. Les mécaniciens devront effectuer l’arrêt au stand le plus rapide possible en changeant les quatre roues. Les plus rapides seront récompensés par un trophée spécifique.

Arpenter la piste, c'est possible !

Autre nouveauté, le vendredi 10 juin cette fois, la piste sera ouverte et accessible aux spectateurs (toujours munis d'un billet), entre la zone des virages Porsche et celle du Tertre Rouge. Il sera possible de fouler le bitume de 14h30 à 19h30 pour toute personne en moyen de transport doux : à pied, à vélo, à trottinette ou en rollers.