Les échos du Mans : Ogier surveillé, chiffres clés, Cadillac...

Tout au long de la quinzaine des 24 Heures du Mans, Motorsport.com vous propose chaque jour un condensé des (petites ou grosses) infos qui auraient pu vous échapper.

Toyota surveille Ogier

Sébastien Ogier a découvert dimanche le circuit des 24 Heures du Mans lors de la Journée Test. L'octuple Champion du monde des Rallyes a parcouru un total de 28 tours au volant de l'Oreca 07 du Richard Mille Racing, le plus rapide en 3'37"641. Membre du Toyota Gazoo Racing, il a déjà testé quelques fois l'Hypercar japonaise et demeure très observé.

"Il fait partie de la famille", a rappelé le directeur technique de Toyota en WEC, Pascal Vasselon. "Après, c'est vrai qu'il est difficile de dire ce qu'il se passera dans les années qui viennent, mais Sébastien fait clairement partie de la famille, donc on regarde toujours de près ce qu'il fait."

Des chiffres à retenir

Au lendemain de la Journée Test, l'Automobile Club de l'Ouest a transmis quelques chiffres clés résumant les débats. Outre le chrono de 3'29"896 réalisé par Kamui Kobayashi avec la Toyota GR010 Hybrid, on retiendra que les deux Hypercars japonaises ont bouclé un total impressionnant de 210 tours, soit environ le quart de la distance de course envisageable pour chacune d'entre elles. Elles ont aussi, tout comme les Glickenhaus, atteint les 337 km/h en ligne droite.

La Toyota #8 en piste lors de la Journée Test.

Bientôt au tour de Cadillac

Après BMW ce lundi matin, c'est Cadillac qui lèvera le voile sur son futur prototype LMDh pour 2023. La marque américaine a choisi la semaine du Mans pour cette communication, qui n'aura toutefois pas lieu sur place mais en ligne. C'est jeudi en milieu d'après-midi que l'on devrait en découvrir davantage sur la monture au châssis conçu par Dallara, après un premier teaser publié dès le mois de février dernier.

Une récompense de poids

Impressionnant par sa taille, le trophée des 24 Heures du Mans l'est aussi par son poids, nécessitant d'être brandi par l'intégralité de l'équipage sur le podium. Et pour cause, l'ACO nous rappelle qu'il avoisine les 70 kg. Pour le conserver définitivement, un constructeur doit remporter l'épreuve trois fois consécutivement, ce que seuls Audi, Porsche et Toyota sont parvenus à faire à ce jour.