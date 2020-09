EL1 - Nakajima ouvre le bal pour Toyota au Mans

Disons les choses simplement : c'est parti ! Même s'il est étrange de le dire en ce mois de septembre, même si cela se fait dans une ambiance de huis clos inédite – et forcément triste –, les 24 Heures du Mans 2020 sont bel et bien lancées. Ce jeudi consacré à de nombreuses heures d'essais libres, mais aussi de qualifications plus tard cet après-midi, est primordial pour les 59 concurrents engagés. En l'absence de Journée Test, la prise de repères se fait aujourd'hui, tout comme le travail de réglages en vue de la course.

Cette première séance a offert des conditions excellentes avec 25°C dans l'air et un soleil de juin dans le ciel sarthois. À ceci près que nous sommes donc le 17 septembre ! Dès la première heure, les équipes se sont montrées studieuses, même s'il a fallu attendre un peu plus pour voir certaines prendre la piste. Ce fut notamment le cas de la Toyota #7, qui a patienté trois quarts d'heure avant que Mike Conway n'en prenne le volant. Le Britannique s'est d'ailleurs installé provisoirement aux commandes de la séance avec un passage en 3'22"280, six dixièmes de mieux que le chrono établi par Sébastien Buemi sur la TS050 Hybrid #8 en 3'22"908.

La direction de course a profité de la fin de la première heure d'essais pour tester une procédure de voiture de sécurité durant quelques minutes, comme cela se fait habituellement. À la mi-séance, un incident a provoqué un drapeau jaune à la chicane Dunlop : un contact entre l'Oreca #24 du Nielsen Racing et celle du Panis Racing. Un peu plus tard, c'est la Porsche #89 qui est sortie de la piste à Indianapolis, et si Steve Brooks a pu repartir, la séance a été interrompue un gros quart d'heure par un drapeau rouge.

Peu après midi et la reprise du roulage, une Slow Zone a été mise en place le temps d'évacuer la Porsche #78 d'Horst Felbermayr Jr, immobilisée au niveau de la deuxième chicane des Hunaudières. Une fois le drapeau vert à nouveau agité, Brendon Hartley a haussé le rythme pour prendre les rênes de la séance en 3'21"951 avec la Toyota #8. Dans les dix dernières minutes d'essais, ce sont les deux pilotes japonais qui ont pris le relais et accéléré encore : Kazuki Nakajima a ainsi établi la référence définitive en 3'21"656 pour la #8, trois petits dixièmes devant son compatriote Kamui Kobayashi sur la #7. Les deux Rebellion R-13 se classent derrière les deux Toyota, la plus rapide d'entre elles étant la #1 avec un tour en 3'23"155.

Dans la catégorie LMP2, on retrouve trois Oreca 07 aux trois premières places, le meilleur chrono étant à mettre à l'actif du High Class Racing, en 3'29"873, devant le Racing Team Nederland et Jota. Deuxième, l'équipe néerlandaise a toutefois connu un contretemps peu avant le drapeau à damier, quand Nyck de Vries s'est retrouvé dans les graviers peu après les virages Porsche.

En ce qui concerne le LMGTE Pro, le premier avantage est pris par Aston Martin Racing, qui place ses deux Vantage en tête, la #97 devant la #95 avec un meilleur temps en 3'53'930. Le chrono le plus rapide du LMGTE Am revient à l'Aston Martin #98 en 3'44"484.

Il est à noter que tous les concurrents ont roulé lors de cette première séance. Les Essais Libres 2 se dérouleront cet après-midi, de 14h à 17h.

24 Heures du Mans - Essais Libres 1