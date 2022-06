EL1 - Toyota répond à Glickenhaus, Alpine à la peine

B.D., Le Mans - Trois jours après la Journée Test, les premiers essais libres des 24 Heures du Mans ont débuté sur une piste arrosée par la pluie nocturne, mais parfaitement sèche après le passage des séries de support et la percée progressive du soleil. Trois heures de travail pour affûter les préparatifs, avant une heure de qualifications en fin de journée puis les essais libres de nuit, le tout par une vingtaine de degrés dans l'air.

Si l'on a vu la Glickenhaus #708 en difficulté lors de sa première sortie, aux mains de Pipo Derani, c'est bien le constructeur américain qui s'est fait remarquer en signant le premier chrono du jour sous les 3'30, l'œuvre de Franck Mailleux à bord de la #709, en 3'29"917. Une marque qui est très longtemps restée invaincue, dans un après-midi marqué par plusieurs incidents touchant essentiellement des prototypes LMP2, mais aussi la Porsche #88 qui est sortie de la piste dans les virages... Porsche.

Aux avant-postes, Toyota a semblé dérouler un programme sans accroc, avec beaucoup de tours parcourus et des chronos proches des Glickenhaus, en verve également avec Romain Dumas, qui a signé plusieurs fois des records de secteur mais n'est pas parvenu à assembler un tour optimal. Le roulage, justement, a fortement manqué chez Alpine, qui a vécu une séance chaotique. Discrète dans la première heure avec un peu de temps passé au box, l'A480 a ensuite été vue au ralenti sur l'intégralité d'un tour de sortie, alors qu'elle était pilotée par Matthieu Vaxiviere. En cause, un problème d'écrou de roue qui a contraint le pilote français à piloter avec la plus grande précaution.

Brendon Hartley a installé la Toyota #8 au sommet de la feuille des temps à une vingtaine de minutes du drapeau à damier, bouclant un tour en 3'29"441.

Double coup dur pour Ferrari

Du côté du LMGTE Pro, c'est Ferrari qui a vécu des débuts compliqués, d'abord avec l'annonce d'une correction de la BoP ramenant la courbe de puissance de la 488 GTE Evo à ce qu'elle était au Mans en 2021, tout en diminuant la quantité de carburant embarquée pour chaque relais. Surtout, la #51 n'a pas pu prendre la piste en raison d'un changement de moteur qui a occupé les mécaniciens AF Corse pendant plusieurs heures mais a permis à l'équipage de rouler un peu dans la dernière demi-heure.

Ferrari a vécu de premiers essais compliqués en GTE Pro.

Dans la lignée de la Journée Test, Corvette a signé les deux meilleurs temps avec une référence en 3'53"250 pour la 63, un dixième devant la voiture sœur et 831 millièmes devant la Porsche #91. En LMGTE Am, c'est WeatherTech Racing qui a été le plus rapide avec sa Porsche.

En LMP2, plusieurs équipes ont connu des pépins, notamment Vector Sport, dont l'Oreca 07 s'est immobilisée au bas des esses de la Forêt en raison d'un problème électrique, provoquant une neutralisation par Full Course Yellow dans la dernière heure. On note également des sorties de piste qui ont touché la WRT #32, la Nielsen Racing #24 ou encore l'Algarve Pro Racing #45.

Le meilleur temps de la catégorie est revenu à l'Oreca #23 de United Autosports en 3'31"563, avec 1"386 d'avance sur la JOTA #38. Un temps canon qui lui permet d'ailleurs de s'intercaler au milieu des Hypercars, devant la Toyota #7.

24H du Mans - Essais Libres 1

Équipe Pilotes Cat. Temps Trs 1 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa HC 3'29"441 41 2 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe

Richard Westbrook Franck Mailleux HC +0'476 37 3 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani HC +0'661 39 4 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Alex Lynn Josh Pierson LMP2 +0'797 39 5 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López HC +0'962 39 6 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez António Félix da Costa Will Stevens LMP2 +2'183 36 7 Prema Orlen Team Oreca 07-Gibson Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo LMP2 +2'440 36 8 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson André Negrão Matthieu Vaxiviere Nicolas Lapierre HC 30