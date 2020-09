EL2 - Toyota domine, une Rebellion coincée au garage

Toyota avait donné le ton en Essais Libres 1, le constructeur japonais a confirmé cet après-midi. Sébastien Buemi a largement signé le meilleur temps de cette deuxième séance du jour en 3'19"719 au volant de la Toyota #8, qu'il partage avec Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. La voiture sœur, la #7, a été placée au deuxième rang par Mike Conway en 3'20"611. On est encore loin du 3"14"791 signé par son équipier Kamui Kobayashi en 2017, qui demeure le record du circuit, mais les qualifications et l'hyperpole seront de nouvelles occasions de s'en rapprocher.

Lire aussi : EL1 - Nakajima ouvre le bal pour Toyota au Mans

Rebellion a tourné en 1'23"177, avec trois secondes et demie de retard donc, grâce à un chrono de Nathanaël Berthon au sein d'un trio francophone, où l'on retrouve également Romain Dumas et Louis Delétraz, pour la #3. Le prototype #1 de Senna-Nato-Menezes, en revanche, n'a pu effectuer que deux tours de piste, victime d'un problème moteur. C'est évidemment loin d'être idéal, alors que les qualifications commencent seulement 15 minutes après la fin de ces EL2.

Chez ByKolles, Tom Dillmann a amélioré la référence des EL1 dès son premier tour chronométré en 3'28"124, signant un 3'27"304 par la suite, mais le prototype gris et vert n'est que cinquième du classement. Et pour cause, Nyck de Vries a réalisé un 3'27"884 foudroyant dès le début de la séance au volant de l'Oreca #29 du Racing Team Nederland, suffisant pour garder la tête du LMP2 pendant ces trois heures, avant une amélioration en 3'27"185 !

LMP2 : calvaire pour IDEC Sport

Le LMP2, justement, a été le théâtre de très nombreux incidents impliquant les pilotes amateurs pour une pluie de drapeaux jaunes, slow zones, full course yellows et drapeaux rouges. Cela a commencé par une sortie de piste puis un tête-à-queue pour la Ligier #11 d'Eurointernational pilotée par Erik Maris, avant que Julien Canal n'accidente sans dommages majeurs l'Oreca #31 du Panis Racing à Indianapolis.

L'écurie IDEC Sport a ensuite vécu un véritable calvaire, sa journée s'achevant probablement prématurément. Kyle Tilley a fait un tête-à-queue dans la chicane Dunlop au volant de la #17, puis Paul Lafargue a violemment percuté le mur dans la seconde chicane des Hunaudières avec la #28, lors d'un incident qui reste peu clair à l'heure où nous écrivons ces lignes. Dwight Merriman est ensuite sorti de la piste dans les virages Porsche, endommageant lui aussi grandement son prototype #17. Le drapeau rouge a été agité dans les deux cas.

N'oublions pas le tête-à-queue de Roberto González au Tertre Rouge avec l'Oreca #38 de JOTA et celui d'Alexandre Coigny (Oreca #42 du Cool Racing) à la chicane Ford, après un possible contact avec la Ferrari #54 d'AF Corse pilotée par Thomas Flohr. Quant à la #33 du High Class Racing, elle s'est immobilisée en bord de piste dans la dernière heure et a dû être évacuée.

Certains se sont quand même rapprochés du chrono de Nyck de Vries, à l'image de l'Oreca #37 du Jackie Chan DC Racing (Tung-Aubry-Stevens) en 3'28"011 et l'Oreca #38 de JOTA (Davidson-Félix da Costa-González) en 3'28"450. L'Aurus #16 du G-Drive Racing (Cullen-Jarvis-Tandy), quant à elle, n'a pu prendre la piste que dans la dernière demi-heure.

GTE Pro : Porsche en tête

Côté GTE Pro, Michael Christensen a frappé fort en fin de séance au volant de la Porsche #92, enchaînant des tours en 3'52"783 et 3'52"871. Suivent l'Aston Martin #97 du trio Lynn-Martin-Tincknell en 3'53"346 et la Porsche #91 de Bruni-Lietz-Makowiecki en 3'53"561. En GTE Am, le meilleur temps revient à la Porsche #77 du Dempsey-Proton Racing (Campbell-Pera-Ried) en 3'54"613.

24 Heures du Mans - Essais Libres 2