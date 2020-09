EL3 - Rebellion se montre, accident pour ByKolles

Dans le contexte particulier que l'on sait, les concurrents des 24 Heures du Mans affrontaient en quelque sorte leur "Jour le plus long" ce jeudi en ce qui concerne le travail préparatoire. Car rien ne remplacera la rudesse du double tour d'horloge, mais tout de même, il fallait être prêt à enchaîner les heures de roulage et ne pas se manquer. L'équipe IDEC peut en témoigner, elle qui a perdu ses deux prototypes LMP2 sur des accidents dans l'après-midi et n'a pas pu participer aux qualifications ni aux derniers essais libres...

Car passée la frénésie des 45 minutes de qualifications, il y avait donc quatre heures d'essais nocturnes à boucler ce jeudi soir. Une occasion unique de travailler dans des conditions se rapprochant de celles de la course – sans évoquer le risque d'orages dans cette équation – avec un mercure restant au-dessus des 20°C et une piste s'améliorant progressivement. Auteur du meilleur tour des qualifications avec la Toyota #7, Kamui Kobayashi l'a d'ailleurs constaté : "Nous nous attentions à ce que les conditions de piste soient assez mauvaises, mais elles étaient bonnes et évoluaient tour après tour."

De ces EL3, on retiendra principalement que ce sont les deux premières heures qui ont été agitées. D'abord parce que Sébastien Buemi s'est fait remarquer avec un petit passage dans le bac à gravier à Arnage en tout début de séance, au volant de la Toyota #8. Ensuite parce que c'est Rebellion qui est allé le plus vite avec un Louis Delétraz très véloce lors de son premier relais, au point de faire passer la R-13 #3 sur la ligne en 3'19"158. Ce premier effort a été brièvement interrompu par une Slow Zone à la suite du tête-à-queue de la Ferrari #60 d'Iron Lynx à la chicane Dunlop. Une heure plus tard, c'est un Full Course Yellow qui a neutralisé les essais quelques instants, pour nettoyer les nombreux graviers projetés par la Porsche #77 du Dempsey Proton-Competition au Raccordement.

Après 1h30 de roulage, c'est par le drapeau rouge que la direction de course a stoppé les débats. Les débris jonchant la piste au virage du Tertre-Rouge témoignaient de la sortie de piste endurée par Bruno Spengler au volant de la ByKolles. Le Canadien, qui débute au Mans, est toutefois parvenu à ramener l'Enso CLM P1/01 jusqu'à son stand, où les mécaniciens ont travaillé toute la soirée sans pouvoir renvoyer la voiture hors du garage.

On le comprendra aisément, il n'était pas question d'aller taquiner le chronomètre à tout prix ce jeudi soir, ni de risquer la surcharge de travail dans les équipes. Ainsi le temps réalisé en début de séance par Delétraz n'a jamais été battu, ce qui permet de voir l'équipe suisse déloger Toyota du haut d'une feuille de classement pour la première fois ce week-end. Il convient toutefois de souligner que les TS050 Hybrid sont restées à bonne distance de leur temps des qualifications et que l'objectif était clairement de peaufiner les réglages pour la course.

À un gros quart d'heure du terme, un deuxième drapeau rouge a été déployé en raison de l'accident de Bonamy Grimes à la première chicane des Hunaudières. La Ferrari #62 de Red River Sport a été copieusement endommagée à l'avant mais le pilote britannique s'en est extrait indemne. Cet incident a sonné la fin prématurée des EL3, amputés de ce dernier quart d'heure.

En LMP2, le meilleur chrono a été établi par Duqueine Team en 3'28"924. Le LMGTE Pro a vu Porsche se hisser en tête avec la #92 en 3'52"177. Enfin, MR Racing a pris la tête du LMGTE Am en 3'54"490.

Une dernière séance d'essais libres aura lieu vendredi matin de 10h à 11h, puis place à l'hyperpole de 11h30 à 12h pour les 23 concurrents encore en lice.

24 Heures du Mans - Essais Libres 3