EL3 - Toyota enfonce le clou avant l'Hyperpole

B.V., Le Mans - Toyota, favori pour la pole position aux 24 Heures du Mans ? Il faut se garder de tirer des conclusions des essais libres, mais il n'empêche que la marque japonaise a dominé cette première séance de la journée.

C'est dès le début de la séance que Brendon Hartley a donné le ton en 3'27"115 au volant de la Toyota #8 avant que la #7 n'enfonce le clou en 3'26"796 aux mains d'un certain Kamui Kobayashi, détenteur du record du circuit, qui a l'opportunité ce soir d'égaler Jacky Ickx avec une cinquième pole position au Mans.

En réalité, Toyota aurait pu rouler encore plus vite, puisque Hartley avait six dixièmes d'avance au second intermédiaire avant de perdre du temps dans le dernier partiel pour une raison indéterminée.

Du côté de Glickenhaus, Olivier Pla a placé la #708 à sept dixièmes de la référence avec un temps de 3'27"466, tandis que Ryan Briscoe a signé la référence de la #709 en 3'28"073. Quant à l'Alpine, qui a bénéficié d'un ajustement de la Balance de Performance pendant la séance, elle n'a pas fait mieux qu'un 3'29"259 avec Matthieu Vaxiviere, non sans ce qui ressemblait à un petit pépin technique, le prototype étant rentré au stand au ralenti vers la fin de la séance. La Toyota #8, pour sa part, a brièvement été arrêtée entre Indianapolis et Arnage.

En LMP2, Robin Frijns a donné un large avantage à la #31 du Team WRT en 3'31"030, avant que les deux bolides de United Autosports ne prennent l'avantage d'un souffle sur le fil, avec la #22 de Filipe Albuquerque en 3'30"964 et la #23 d'Alex Lynn en 3'31"025. Le GTE Pro a vu la Corvette #64 de Milner-Tandy-Sims prendre la tête en 3'52"307 avec une demi-seconde d'avance sur les deux Porsche. Enfin, côté GTE Am, c'est la Porsche #46 du Team Project 1 qui est en tête en 3'54"386.

Contrairement aux séances précédentes, de nombreux incidents ont été à déplorer avec notamment un drapeau rouge de 20 minutes lorsqu'un incident dans le trafic a envoyé la #13 du TDS Racing, pilotée par Philippe Cimadomo, dans le mur à la sortie des virages Porsche. Sébastien Page a également accidenté la #39 du Graff Racing à Indianapolis, où Duncan Cameron (Ferrari #55 de Spirit of Race) et Reshad de Gerus (#30 du Duqueine Team) ont également percuté la barrière.

L'Aston Martin #777 du D'station Racing, pilotée par Satoshi Hoshino, a été aperçue dans les graviers des virages Porsche, tout comme Rolf Ineichen avec la #32 du Team WRT à deux reprises : une fois à Arnage, une autre à Mulsanne. La séance s'est achevée sur un accident d'Alexander West avec la Ferrari #59 d'Inception Racing au Raccordement.

24H du Mans - Essais Libres 3