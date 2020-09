EL4 - Un dernier shakedown avant les choses sérieuses

Les essais des 24 Heures du Mans touchent à leur fin ! Après 10h45 en piste ce jeudi, cette dernière heure d'essais libres représentait les ultimes préparatifs pour les 37 voitures qui ne sont pas qualifiées pour l'hyperpole, tandis que les 23 autres auront droit à une autre séance déterminant leur position sur la grille.

Ces EL4 ne duraient toutefois qu'une heure, avec plusieurs neutralisations lors de la première moitié de la séance, et rares sont les concurrents qui ont signé des temps représentatifs. En LMP1, nous sommes loin des chronos réalisés ce jeudi ; Gustavo Menezes a signé le meilleur temps en 3'21"132 au volant de la Rebellion #1 qu'il partage avec Norman Nato et Bruno Senna, une demi-seconde devant la Toyota #7 pilotée par Mike Conway (3'21"630). La Rebellion #3 du trio Berthon-Dumas-Delétraz et Toyota #8 de Buemi-Nakajima-Hartley sont en 3'22. Quant à la ByKolles, elle a péniblement fait quelques tours après s'être immobilisée dans les stands à plusieurs reprises...

En LMP2, il y avait un nouveau pilote en raison du forfait de Dwight Merriman après son accident des EL2. C'est le vétéran Patrick Pilet, dont ce sera la douzième participation aux 24 Heures du Mans, qui le remplace au volant de l'Oreca #17 de l'écurie IDEC Sport. Pilet est toutefois un habitué du GT et n'a jamais piloté de prototype ; il a donc du pain sur la planche pour s'acclimater.

Hormis une portière droite ouverte pour l'autre prototype d'IDEC Sport, le #28, et une sortie de piste étrange mais sans gravité pour la Ligier #11 pilotée par Christophe d'Ansembourg pour l'écurie Eurointernational, le LMP2 a été relativement épargné par les incidents, et c'est l'Oreca #22 d'United Autosports (Albuquerque-di Resta-Hanson) qui est la plus véloce en 3'27"185, devant l'Aurus #26 du G-Drive Racing (Jensen-Rusinov-Vergne), à une seconde et demie, et l'Oreca #38 engagée par JOTA (Davidson-Félix da Costa-González).

Côté GTE Pro, c'est une nouvelle belle performance pour la Porsche #92 de Christensen-Estre-Vanthoor, en 3'51"985, devant les deux Ferrari engagées par AF Corse. La catégorie GTE Am a été marquée par les sorties de piste de Lucas Légeret (Porsche #99 du Dempsey-Proton Racing) à la première chicane des Hunaudières et de Jan Magnussen (Ferrari #66 du JMW Motorsport) à Mulsanne, qui ont toutes deux entraîné des neutralisations. Le meilleur temps est revenu à la Porsche #56 du Team Project 1 (Cairoli-Perfetti-ten Voorde) en 3'53"884.

24 Heures du Mans - Essais Libres 4