La Ferrari de tête lourdement pénalisée pour avoir sorti une BMW

Le début de la septième heure de course a été marqué par le retour de la pluie sur le circuit du Mans et par la sortie de piste de la Lamborghini Iron Lynx #60 qui est partie en tête-à-queue et est venue heurter les murets à la sortie de la chicane Michelin, provoquant un Full Course Yellow. La course ayant repris, la Ferrari #83 d'AF Corse a entamé son centième tour de course alors que la pluie cessait dans le ciel sarthois. Dans le même temps, le volet du stand de l'Alpine #36 a été baissé, confirmant officiellement l'abandon des deux Hypercars françaises.

La piste toujours mouillée, elle a piégé Sébastien Bourdais qui est parti en tête-à-queue au volant de la Cadillac #3. Le pilote français a pu repartir et n'a perdu qu'une seule position, pointant à la 14e place. Quelques minutes plus tard, tous les pilotes chaussés de pneus pluie se sont arrêtés pour reprendre des pneus slicks. À l'issue des arrêts aux stands, la Ferrari #83 a conservé la tête devant la Ferrari #50 et la Porsche #5.

Abandon de la BMW #15 après un accrochage avec Kubica

Il faudra attendre 22h35 pour voir le Safety Car entrer en piste pour la première fois. Après un léger accrochage avec la Ferrari #83 d'AF Corse, la BMW #15 pilotée par Dries Vanthoor est allée percuter les rails juste avant le virage de Mulsanne. L'avant de l'Hypercar a été complètement détruit et celle-ci a été contraint d'abandonner.

Le temps de réparer les rails et d'effectuer toute la procédure de reprise, on a passé minuit sous voiture de sécurité, la Ferrari #83 menant toujours après huit heures de course. Le Safety Car s'est effacé après une heure et demi de neutralisation. À la relance, toutes les Hypercars se sont arrêtées pour chausser des pneus pluie sauf la Porsche #5 et la Cadillac #311 qui ont pris la tête de la course. Un pari risqué et pas payant pour les deux Hypercars qui ont vu leurs adversaires revenir très rapidement sur eux, la Ferrari #83, pilotée par Robert Kubica, reprenant la tête de la course.

C'est d'ailleurs le pilote polonais qui a été jugé responsable de l'accrochage avec la BMW #15. Il a été sanctionné de 30 secondes de Stop and Go et ressortira à la sixième place après avoir effectué cette dernière. C'est la Toyota #8 qui en a profité en prenant les rênes des 24 Heures du Mans, devant la Porsche #6 et la Toyota #7. La fin de cette neuvième heure de course sera marquée par la sortie de piste de la BMW #46 GT3 qui est venue percuter le mur de pneus après la passerelle Dunlop et s'immobiliser dans les graviers.

Le classement après 9 heures de course