Ferrari, une victoire pour l'Histoire aux 24 Heures du Mans

Un nouvel âge d'or a commencé pour l'Endurance avec l'engagement de sept écuries dans l'élite qu'est l'Hypercar. Cinq constructeurs – Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche et Toyota – ainsi que deux privés, Glickenhaus et Vanwall. Forcément, tous avaient à cœur de briller lors d'une édition très particulière des 24 Heures du Mans, non seulement en raison d'une concurrence bien plus relevée que ces dernières années mais aussi car l'on fêtait le centenaire du double tour d'horloge sarthois.

La BoP y a certes contribué, mais la hiérarchie était très serrée pour cette course, en témoigne le fait que tous les grands constructeurs ont pris la tête les uns après les autres. Le triomphe de Ferrari s'est toutefois dessiné dès la mi-course grâce à un Alessandro Pier Guidi très véloce.

Cette épreuve s'est apparentée à un jeu d'élimination, les 17 Hypercars ayant subi des problèmes majeurs ou mineurs les éloignant temporairement ou définitivement de la course à la victoire. Pas seulement les Hypercars, évidemment ; des averses ont semé le chaos dès le départ jusqu'à la nuit – contribuant à un total de 21 abandons inédit en WEC et à seulement 342 tours parcourus, le plus faible total depuis les 321 de l'édition 2001.

Le départ des 24 Heures du Mans 2023 Photo de : Alexander Trienitz

En catégorie reine, alors que les Ferrari en pneus mediums se faisaient déborder par les Toyota en gommes tendres, la Cadillac #311 a subi un coup d'arrêt dès le départ, lorsque Jack Aitken a percuté le mur dans la première chicane des Hunaudières. Quelques instants plus tard, c'est la Cadillac #3 qui a été accidentée, Sébastien Bourdais ayant été percuté par une GT.

Une énorme averse tombée sur une partie du circuit seulement a tout chamboulé à l'aube de la quatrième heure, avec des tête-à-queue pour la Glickenhaus #709 d'Esteban Gutiérrez et la Cadillac #3 de Scott Dixon notamment. Dans ces conditions météorologiques difficiles, Gustavo Menezes a réalisé une performance remarquable en pneus slicks en dépassant ses rivaux pour prendre la tête de l'épreuve au moment où la course a été neutralisée par la voiture de sécurité, avec la Peugeot #94. Le constructeur au lion n'était pourtant pas attendu aux avant-postes, même en son sein !

Lire aussi : Peugeot a créé la sensation en tête des 24 Heures du Mans

Après un peu plus de quatre heures de course, la Peugeot #94 menait donc devant la Porsche #38, la Ferrari #50, la Ferrari #51 et la Cadillac #2. Les incidents ont continué à se multiplier, avec un tête-à-queue pour Jean-Éric Vergne au volant de la Peugeot #93, une crevaison pour la Porsche #6, un problème à l'avant gauche du côté de la Glickenhaus #709... La Porsche #75, elle, a été contrainte à l'abandon, victime d'un problème de pression d'essence.

#94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 - Loïc Duval, Gustavo Menezes, Nico Müller Photo de : Alexander Trienitz

La Ferrari #51 s'est imposée aux avant-postes avec un relais phénoménal d'Alessandro Pier Guidi. Après s'être emparé de la tête de la course, l'Italien a creusé l'écart à un rythme effréné, prenant même une quinzaine de secondes à Loïc Duval (Peugeot #94) et à ses autres rivaux lors d'un tour, alors que la piste restait humide.

Pier Guidi est toutefois parti en tête-à-queue par la suite. Ainsi, à minuit, c'est à nouveau la Peugeot #94 qui menait la danse aux mains de Nico Müller, devançant les Ferrari #50 et #51, la Cadillac #2 et la Toyota #8. Ces cinq Hypercars étaient les dernières dans le tour du leader, avec des chances de victoire réalistes compte tenu de la nouvelle règle de Safety Car. La Toyota #7, elle, venait d'être contrainte à l'abandon lorsque Kamui Kobayashi a été pris dans un carambolage avec une LMP2 et une GTE, à la suite d'une incompréhension lors d'une neutralisation.

Müller a été dépassé par Hirakawa (Toyota #8) au restart, et la situation a continué de se décanter pendant la première moitié de la nuit : autrice de la pole position avec Antonio Fuoco, la Ferrari #50 a perdu un temps précieux à cause d'une fuite au niveau du système de récupération d'énergie, tandis que Gustavo Menezes est parti à la faute de manière étonnante avec la Peugeot #94 dans la première chicane. Il ne restait déjà plus que la Ferrari #51, la Toyota #8 et la Cadillac #2 en lice pour la victoire, mais cette dernière n'avait pas le rythme de ses rivales.

#94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 - Gustavo Menezes Photo de : Rainier Ehrhardt

C'est donc d'un duel entre la Ferrari et la Toyota que la seconde moitié de course a été le théâtre, alors que les pépins se multipliaient pour plus ou moins tous les concurrents : des problèmes hydrauliques sur les Peugeot, une nouvelle sortie pour Aitken au volant de la Cadillac #311, des fautes de pilotage du côté des deux Glickenhaus, avec Romain Dumas et Olivier Pla, à Indianapolis... où la Porsche #38 a également été aperçue en perdition. La Glickenhaus #708 allait connaître un ultime crash dans la première chicane des Hunaudières, aux mains de Franck Mailleux.

Même les leaders n'ont pas été épargnés. La Ferrari #51 a connu des soucis mineurs souvent rattrapés par le bon rythme affiché par Pier Guidi, et des immobilisations imprévues au stand ne l'ont pas mise en difficulté. Bien qu'ayant percuté un mammifère, la Toyota #8 lui a certes donné du fil à retordre ... jusqu'à 14h15, lorsque Ryo Hirakawa a percuté le mur à Arnage, laissant filer les dernières chances de victoire de son équipage.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P - Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo de : Alexander Trienitz

James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi ont ainsi offert à Ferrari sa permière victoire en Sarthe depuis 1965, après une longue absence en catégorie reine. Le trio Buemi-Hartley-Hirakawa est deuxième pour Toyota ; suivent deux Cadillac, la #2 (Bamber-Lynn-Westbrook) et la #3 (Bourdais-van der Zande-Dixon), qui ont surmonté leurs ennuis pour obtenir un résultat probant. Les premières Peugeot et Porsche n'étaient que huitième et neuvième à plus de dix tours, avec les équipages Di Resta-Jensen-Vergne et Cameron-Christensen-Makowiecki.

En LMP2, c'est un duel entre la #41 du Team WRT (Andrade-Delétraz-Kubica) et la #34 d'Inter Europol Competition (Smiechowski-Costa-Scherer) qui a eu lieu pendant toute la seconde moitié de course, et qui s'est achevé à l'avantage de l'écurie polonaise. Le prototype de Duqueine Team (Binder-Jani-Pino) complétait le podium. Enfin, c'est la Corvette #33 (Catsburg-Keating-Varrone) qui s'est imposée dans la catégorie GTE Am.

24 Heures du Mans 2023

P. # Cat. Equipe Tours 1 51 Hypercar Ferrari AF Corse 341 2 8 Hypercar Toyota Gazoo Racing 341 3 2 Hypercar Cadillac Racing 341 4 3 Hypercar Cadillac Racing 339 5 50 Hypercar Ferrari AF Corse 336 6 708 Hypercar Glickenhaus Racing 334 7 709 Hypercar Glickenhaus Racing 332 8 93 Hypercar Peugeot TotalEnergies 329 9 5 Hypercar Porsche Penske Motorsport 329 10 34 LM P2 Inter Europol Competition 328 11 41 LM P2 Team WRT 327 12 30 LM P2 Duqueine Team 326 13 36 LM P2 Alpine Elf Team 326 14 31 LM P2 Team WRT 327 15 48 LM P2 IDEC Sport 326 16 10 LM P2 Vector Sport 325 17 311 Hypercar Action Express Racing 324 18 23 LM P2 United Autosports 323 19 35 LM P2 Alpine Elf Team 322 20 45 LM P2 P/A Algarve Pro Racing 321 21 22 LM P2 United Autosports 320 22 6 Hypercar Porsche Penske Motorsport 319 23 37 LM P2 P/A COOL Racing 316 24 28 LM P2 JOTA 316 25 65 LM P2 Panis Racing 315 26 33 LM GTE Am Corvette Racing 312 27 94 Hypercar Peugeot TotalEnergies 311 28 25 LM GTE Am ORT by TF 311 29 86 LM GTE Am GR Racing 311 30 85 LM GTE Am Iron Dames 312 31 54 LM GTE Am AF Corse 311 32 43 LM P2 P/A DKR Engineering 310 33 98 LM GTE Am Northwest AMR 310 34 9 LM P2 Prema Racing 309 35 56 LM GTE Am Project 1 - AO 308 36 100 LM GTE Am Walkenhorst Motorsport 306 37 39 LM P2 P/A Graff Racing 302 38 74 LM GTE Am Kessel Racing 302 39 24 CDNT Hendrick Motorsports 285 40 38 Hypercar Hertz Team JOTA 244 Ab. 57 LM GTE Am Kessel Racing 254 Ab. 911 LM GTE Am Proton Competition 246 Ab. 80 LM P2 P/A AF Corse 183 Ab. 88 LM GTE Am Proton Competition 170 Ab. 4 Hypercar Floyd Vanwall Racing Team 165 Ab. 777 LM GTE Am D'Station Racing 163 Ab. 47 LM P2 COOL Racing 158 Ab. 77 LM GTE Am Dempsey - Proton Racing 118 Ab. 32 LM P2 Inter Europol Competition 117 Ab. 63 LM P2 Prema Racing 113 Ab. 7 Hypercar Toyota Gazoo Racing 103 Ab. 66 LM GTE Am JMW Motorsport 89 Ab. 923 LM P2 P/A Racing Team Turkey 87 Ab. 75 Hypercar Porsche Penske Motorsport 84 Ab. 72 LM GTE Am TF Sport 58 Ab. 83 LM GTE Am Richard Mille AF Corse 33 Ab. 16 LM GTE Am Proton Competition 28 Ab. 60 LM GTE Am Iron Lynx 28 Ab. 55 LM GTE Am GMB Motorsport 21 Ab. 21 LM GTE Am AF Corse 21 Ab. 13 LM P2 P/A Tower Motorsports 19 Ab. 14 LM P2 P/A Nielsen Racing 18