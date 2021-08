La fiche technique de l'Alpine A480 aux 24H du Mans

Pour la première fois depuis son retour en Endurance, Alpine s'engage aux 24 Heures du Mans dans la catégorie reine. Si le LMP1 a cédé sa place à l'Hypercar, la marque française a profité d'une dérogation pour venir se joindre à la lutte pour le classement général, et jouer en quelque sorte les arbitres entre les toutes nouvelles LMH de Toyota et Glickenhaus.

Pour ce faire, après plusieurs années de succès en LMP2, Alpine a fait l'acquisition du châssis LMP1 conçu initialement par Oreca pour Rebellion. En récupérant ce modèle particulièrement fiable et éprouvé au Mans, mais dont les performances ont évidemment été réduites pour l'adapter à la nouvelle catégorie Hypercar, Alpine y a apporté sa touche par le biais de Signatech, qui gère le programme Endurance du constructeur tricolore. Ainsi est née l'A480, ex-prototype LMP1 désormais reclassé en Hypercar et confié à Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere.

"Oreca a tissé un lien fort avec Alpine et Signatech", rappelle à juste titre Hugues de Chaunac, président d'Oreca. "Il ne faut pas oublier que la première participation du Team Oreca s’est faite avec… une Alpine en 1977 ! Avec Philippe Sinault, c’est également une histoire de longue date, qui a pris un nouveau tournant en 2009 lors de l’arrivée de Signatech en Endurance. Depuis 2013, Alpine, Signatech et Oreca relèvent des défis ensemble : c’était jusqu’à présent en LMP2, avec des victoires au Mans et différents titres, c’est désormais dans la catégorie reine avec l’A480."

"Voir cette auto parée de ce bleu, c’est forcément particulier. Nous sommes fiers et heureux d’apporter notre soutien technique avec une délégation de membres Oreca qui apportent leurs connaissances de la voiture à différents niveaux. Nous poursuivons donc ce travail main dans la main avec une écurie d’une rare qualité qui s’est établie comme une référence de la discipline."

Alpine A480, sa carte d'identité

Châssis

Composition : coque carbone et nid d'abeille

Longueur : 4645 mm

Largeur : 1995 mm

Hauteur : 1045 mm

Poids : 900 kg (peut varier selon la BoP)

Voie avant : 1560 mm

Voie arrière : 1550 mm

Empattement : 2905 mm

Suspensions : doubles triangles acier avec poussants

Amortisseurs ajustables : amortisseurs 4 voies PKM/Oreca spécifiques

Pneus : Michelin 31-71/R18

Jantes : BBS en fonderie de magnésium 13’’x18’

Direction : assistée électrique

Carrosserie : carbone/kevlar

Moteur

V8 Gibson GL-458 à 90° de 4500 cc

Régime maxi : 8400 trs/min

Lubrification : carter sec / pompe à huile à étages

Gestion électronique : Cosworth

Puissance : 625 ch

Boîte de vitesses

Marque : Xtrac

Type : transversale carter magnésium

Changement de rapports : palettes au volant / commande pneumatique

Rapports : 6 + marche arrière

Freins

Type : disques carbone ventilés

Étriers : monobloc 6 pistons

Sécurité

Harnais six points adaptés pour le système Hans

Réservoir d’essence souple sécurisé avec système de réserve d’essence intégré