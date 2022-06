Fin du GTE, évolution du LMP2 : voici l'avenir de l'Endurance

B.V., Le Mans - La mue des catégories du Championnat du monde d'Endurance se poursuit, comme l'a annoncé l'Automobile Club de l'Ouest lors de la traditionnelle conférence de presse ayant lieu le vendredi des 24 Heures du Mans.

Alors que de nombreux constructeurs sont attendus dans la catégorie reine qu'est l'Hypercar, un tel développement ne signifie pas pour autant la disparition du LMP2. Ce dernier va se renouveler avec une nouvelle période d'homologation de 2025 à 2030. L'on notera l'apparition d'une sorte de Balance de Performance mise à jour seulement deux fois par an et appelée Ajustement de Performance (AoP), permettant de remettre à niveau les différents manufacturiers de châssis. L'objectif est de maintenir des coûts aussi bas que possible, et l'hybride pourrait faire son apparition à long terme.

En revanche, les catégories de grand tourisme actuelles vont disparaître : cette campagne 2022 est la dernière du GTE Pro, dont la grille n'a cessé de décroître ces dernières années et dont les constructeurs vont désormais se tourner vers la catégorie Hypercar. Le GTE Am va pour sa part subsister jusqu'à fin 2023. C'est une nouvelle catégorie inspirée du GT3 qui va être mise en place avec des écuries privées et un kit aéro dont le coût sera plafonné ; les pneus seront d'origine commerciale.

Enfin, du côté du FIA WEC, on note que le championnat a trouvé un nouvel accord avec le Circuit de Bahreïn et continuera de s'y rendre chaque année jusqu'en 2027. Quant à l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans, elle aura lieu les 10 et 11 juin 2023.

