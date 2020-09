Ginetta déclare forfait pour les 24 Heures du Mans

À moins d'une semaine des premiers essais sur le Circuit de la Sarthe, Ginetta a déclaré forfait pour les 24 Heures du Mans. Le constructeur britannique devait participer à l'épreuve les 19 et 20 septembre prochains dans la catégorie LMP1. La G60-LT-P1 était confiée à un équipage composé de Chris Dyson, Michael Simpson et Guy Smith. Elle ne sera finalement pas au départ.

Ce forfait de dernière minute abaisse le nombre de concurrents engagés à 59 et le nombre de voitures alignées en LMP1 à cinq. On ne retrouvera donc que les deux Toyota TS050 Hybrid officielles, les deux Rebellion R-13 pour leurs adieux de l'équipe suisse au Mans et le prototype Enso CLM P1/01 de l'équipe ByKolles.

Ces dernières semaines, Ginetta a multiplié les signaux de désengagement vis-à-vis de son programme LMP1 puisque le Team LNT a d'abord fait une croix sur les 6 Heures de Spa-Francorchamps, tout en annonçant dans un premier temps le passage de deux à une seule voiture aux 24 Heures du Mans. Le constructeur a également indiqué qu'il ne serait pas présent sous une forme officielle en WEC l'année prochaine, à moins qu'une équipe privée ne soit intéressée pour exploiter ses machines.

Ginetta justifie son forfait de dernière minute par la situation sanitaire, estimant que l'épidémie de COVID-19 connaissait un rebond trop important en France et compliquait la situation en raison de la quarantaine imposée en Grande-Bretagne, où est basée l'équipe. Selon Ginetta, cela aurait entraîné au retour des 24 Heures du Mans une fermeture de son usine durant quatre semaines, que le constructeur ne peut se permettre en vue des programmes qui sont préparés pour les prochains mois.

L'Automobile Club de l'Ouest a publié ce vendredi une mise à jour de la liste des engagés qui confirme le forfait de Ginetta. Par ailleurs, l'organisateur de l'épreuve a révélé qu'Emanuele Pirro serait le Grand Marshal des 24 Heures du Mans 2020.