Glickenhaus désormais prêt à aller chercher de la performance

B.D., Le Mans - À l'aube d'une rude et intense semaine de compétition, Glickenhaus a validé la première partie du travail dimanche lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans. Certes il a fallu composer avec quelques problèmes de surchauffe sur l'une des 007 LMH, ainsi qu'avec l'absence pendant une partie de la journée de la moitié des pilotes, retenus la veille aux États-Unis en IMSA. Et pourtant, en bouclant 156 tours avec les deux autos, la mise en place s'est bien déroulée.

"On a vraiment fait ce qu'on avait envie de faire, on avait un plan en changements de setup", explique Franck Mailleux, qui partage le volant de la 709 avec Ryan Briscoe et Richard Westbrook. "Avec Ryan on n'était que tous les deux jusqu'à ce que Richard arrive des États-Unis, donc il n'y a pas trop eu de soucis et c'est toujours intéressant de faire ce qu'on a envie de faire."

Avec une première participation l'an dernier, Glickenhaus s'est cette fois présenté avec davantage de certitudes au moment de prendre la piste. De quoi passer en revue un certain nombre de validations pour désormais se pencher davantage sur la recherche de performance.

"On a vu des choses qui sont intéressantes pour aller un petit peu plus vite, pour rendre la voiture confortable", poursuit Franck Mailleux. "C'est important d'avoir cette voiture bien confortable, notamment dans les esses Porsche, dans le Tertre Rouge en entrée, une voiture qui permet de ne pas faire d'erreur, de la placer où on veut dans le trafic. C'est vraiment à ça qu'on s'est attachés sur cette journée-là. On est plutôt très satisfaits de cette première journée."

"Déjà, il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire que l'an dernier, on attendait de comprendre un peu la voiture sur les phases vraiment rapides avec l'aéro. Là, on sait que, quand on la pousse un peu plus, elle génère de l'aéro dans ces courbes rapides. On cherchait à sécuriser le train arrière, ce qu'on a réussi à faire déjà là, et maintenant on va aller chercher un peu de performance en gardant le confort de la voiture."

La plus rapide des deux Glickenhaus a tourné dimanche en 3'30"104 aux mains de Romain Dumas, à deux dixièmes seulement de la référence fixée par Toyota. Des chronos "déjà au bon niveau" d'après Franck Mailleux.

"Bien sûr, on a travaillé sur des longs relais, personnellement surtout, pour voir parce que ça va être forcément une clé de la course", souligne le pilote tricolore. "Il faut comprendre aussi le nombre de tours qu'on peut faire par relais, donc il y a aussi l'économie d'énergie qu'il faut faire, donc on essaie de trouver les bons réglages pour la course. Maintenant, c'est la Journée Test, on sait très bien qu'entre la Journée Test, où le circuit n'est pas encore gommé, et mercredi ou jeudi, déjà là entre le début de la journée et la fin de la journée ça n'avait rien à voir, donc je pense que les chronos sont déjà au bon niveau."