"Il n'y a plus ce regard naïf" sur Glickenhaus

Franck, la voiture a maintenant plus d'un an, elle est davantage éprouvée, quel recul avez-vous dessus et où se situe Glickenhaus par rapport à l'édition 2021 ?

C'est vrai qu'il y a un an, c'était un petit peu la course contre la montre pour être prêts, pour faire bonne figure d'un point de vue fiabilité, et on l'a fait. Les deux voitures ont vu l'arrivée. D'un point de vue performance également, car sans un petit aléa en fin de course avec le Full Course Yellow qui m'a fait rentrer au stand alors que ce n'était pas nécessaire, nous faisant perdre deux ou trois minutes face à l'Alpine, on était en passe de réaliser potentiellement un podium. Cette année, on arrive avec un peu plus de recul. Des essais ont eu lieu sur les bancs de test pour les suspensions, il y a eu ces deux courses à Sebring puis à Spa, avec une équipe technique qui est un petit peu renouvelée également en termes d'exploitation. Tout ça va dans le bon sens et fait que le focus est quand même moins sur la fiabilité, puisqu'elle est là, et plus sur la performance. Je crois qu'on a nos chances pour être plus proches encore des Toyota cette année et c'est ce qu'on va s'attacher à faire pour leur donner du fil à retordre.

On imagine qu'il y a aussi de la performance à trouver dans l'exécution, dans la stratégie et les arrêts au stand…

Certainement, c'est un point clé. C'est vrai qu'on est une équipe jeune à ce niveau-là. On a bien évidemment le soutien de Joest Motorsport, et il y a certains membres de l'équipe qui ont cette belle expérience au Mans. Cependant, l'ensemble des mécaniciens ne l'ont pas, ne se connaissent pas forcément, il y en a qui étaient là l'an dernier et des nouveaux cette année. Certains ont fait partie d'Audi, de Porsche également, donc il y a cette expérience-là. L'équipe est en fait un mix d'une belle expérience et de personnes qui doivent se retrouver et travailler en équipe. Il va falloir bien construire ça également pendant cette Journée Test et puis au fur et à mesure de la semaine, pour que le samedi et le dimanche, tout le monde soit en mesure de faire une course sans faute. C'est indispensable si on veut avoir ce résultat qu'on cherche.

Entre la bonne figure au Mans l'an dernier et la pole position à Spa le mois dernier, est-ce que le regard sur Glickenhaus a changé ?

Je pense qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur cette approche il y a encore un an. Il n'y en a plus aujourd'hui. Je crois que tout le monde le prend sérieusement, et en même temps avec cette approche décalée, celle d'un Américain passionné de course automobile, passionné de belles voitures, passionné de l'histoire des 24 Heures du Mans également. Je crois qu'il n'y a plus ce regard naïf, et peut-être pour certains dédaigneux, qu'il y avait hier. Clairement, aujourd'hui, beaucoup nous regardent et je sais que même dans les plus hautes instances, aussi bien l'ACO que la FIA, et les autres constructeurs, on nous regarde avec envie. Glickenhaus crée et recrée cette fraîcheur dont la course automobile a besoin.

Glickenhaus au Pesage samedi, dans le centre-ville du Mans.

Cette approche décalée, on s'en imprègne quand on est pilote par rapport à une autre équipe ?

Pour moi, clairement, j'ai plaisir à me retrouver dans cette équipe Glickenhaus, notamment parce qu'on n'est pas là pour absolument faire le résultat. Bien évidemment, il nous intéresse, mais avant tout c'est essayer de construire une belle histoire sur cette édition, d'avoir des choses à raconter, de faire vibrer le public et les médias. À partir de là, ça nous enlève d'une certaine manière la pression. On veut bien faire, mais dans un contexte de passionné et avec le pragmatisme qui caractérise également Jim Glickenhaus.

Est-ce qu'il y a le sentiment que c'est une année où il y a une chance à saisir avant l'arrivée d'autres constructeurs l'an prochain ?

Mathématiquement, clairement, cinq voitures au lieu de 15 ou 20, il y a une différence. Ça reste une course d'Endurance avec les aléas. On a parlé tout à l'heure des arrêts au stand, il peut y avoir des erreurs de notre côté mais également ailleurs. Donc oui, mathématiquement, il y a de grandes chances cette année de faire un bon résultat. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable, dans les prochaines années avec plus de concurrence, qu'on ne sera pas capables d'en faire un. Il faut saisir, comme l'année dernière, où finir quatrième était un bon résultat. Cette année, autre chose qu'un podium serait une déception.

Qu'est-ce qui fera, le 12 juin à 16 heures, qu'il y aura chez Glickenhaus le sentiment d'avoir réussi ces 24 Heures du Mans ?

Il faut faire attention, parce que si l'on se concentre seulement sur le résultat, ça peut être dangereux et en fonction des aléas on peut être très déçu. Je pense que la performance de l'équipe, ma performance personnelle au volant, vont être importantes pour me dire que j'ai bien fait mon travail. Ensuite, on verra bien, mais autre chose qu'un podium, en termes de résultat pur, serait décevant. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer devant, et potentiellement imaginer une victoire. Mais c'est très hypothétique quand on est face à un constructeur comme Toyota, avec deux voitures qui seront forcément bien préparées.