Gommendy : Reporter les 24H du Mans est "une preuve d'intelligence"

Alors qu'il s'apprêtait à se lancer dans un nouveau défi avec le team Duqueine dans la catégorie LMP2, Tristan Gommendy va devoir prendre son mal en patience comme tous ses petits camarades. Néanmoins, l'annonce du report des 24 Heures du Mans, survenue dès mercredi soir avec une date claire officialisée pour septembre a été vécue comme un soulagement et comme un signe rassurant. Confiné en région parisienne, où il respecte les consignes des autorités données depuis le début de la semaine, le pilote français salue la manière dont l'ACO a décidé "de ne pas subir la situation" dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19. Les atermoiements de la Formule 1 à Melbourne ont-ils servi de leçon ? "C'est certain", admet celui qui compte dix participations à la classique mancelle.

"Autant j'ai trouvé que les décisions concernant les premières courses du championnat [ELMS] ont été extrêmement tardives voire même passives sur les épreuves du mois d'avril, autant là je trouve que c'est une preuve d'intelligence de l'ACO de prendre les devants, de ne pas subir la situation et d'être tout de suite proactif par rapport à cette épidémie", confie Tristan Gommendy à Motorsport.com. "Aujourd'hui, l'ensemble des industries prévoit, à tort ou à raison, un redémarrage fin mai ou début juin. Reporter l'épreuve phare des 24 Heures du Mans au mois de septembre est une décision raisonnable et le fait qu'ils l'aient prise très tôt, c'est intelligent."

La crainte d'une annulation planait...

S'il a accueilli la nouvelle avec autant de bienveillance, c'est parce qu'il faut rappeler les implications majeures liées à l'événement manceau pour tous les concurrents invités à y participer. Derrière le terme de concurrents se trouve non seulement les pilotes mais également les équipes et leurs partenaires. "Je dirais que ce report est une décision sage", insiste Tristan Gommendy. "Le fait qu'elle intervienne immédiatement permet à tous de s'y préparer et de ne pas être dans l'inconnu. C'est le gros point important. À titre personnel, j'avais malgré tout peur d'une annulation pure et simple, ce qui aurait été relativement dramatique pour l'ensemble des championnats, aussi bien ELMS que WEC. Dramatique, je ne l'entends pas uniquement sportivement mais aussi dans le montage financier des équipes et de l'intérêt des championnats, des conséquences financières de cette annulation. C'était une inquiétude forte parce que réaliste. Ça pouvait tout à fait être une conséquence de la situation actuelle."

"Ça laisse une marge de manœuvre, même si aujourd'hui on ne la connaît pas", poursuit-il. "Honnêtement, on a une vision très floue de ce que nous réserve cette épidémie. Maintenant on peut espérer quand même que les mesures qui sont prises, aussi longues soient-elles – et elles vont probablement perdurer encore quelques semaines – auront des effets positifs sur tout ça et qu'au mois de juin nous pourrons reprendre un peu le cours normal de nos vies. Ça donne quand même une vision à tous, aussi bien les prestataires, les teams, les pilotes, des possibilités et du calendrier à venir, même si évidemment il va y avoir énormément de décalages de dates. On attend plus de précisions dans les semaines à venir, mais j'ai envie de dire que l'essentiel est préservé."

Disputer les 24 Heures du Mans en septembre sera une nouveauté pour de nombreux pilotes, y compris pour Tristan Gommendy, mais les circonstances éveilleront la curiosité. "Évidemment c'est un moment un peu historique", fait-il remarquer. "Ce sera une édition un peu exceptionnelle. Quelque part, c'est très sympa et il faut le prendre positivement. La nuit va être un peu plus longue et probablement un peu plus fraîche. Et j'ai envie de dire : qu'importe ! Le mois de septembre n'est pas non plus le mois de novembre et il peut y avoir une arrière-saison très ensoleillée et très sympathique, ce qui arrive d'ailleurs de plus en plus. Que cette décision intervienne tôt et confirme un report et non pas une annulation, pour moi ce sont deux bonnes nouvelles."