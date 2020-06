En images : la nostalgie du pesage...

Si ce maudit COVID-19 n'avait pas bouleversé le monde et cette année 2020, ce dimanche serait très animé dans le centre-ville du Mans. Aujourd'hui, il y a bien quelques averses orageuses, mais ce n'est pas ce qui aurait découragé les passionnés. Au lieu de ça, la place de la République est calme, bien trop calme.

La pandémie a mis le monde à l'arrêt pendant près de trois mois et bouleversé les calendriers. Pour les 24 Heures du Mans, il faudra attendre septembre, et c'est déjà une chance de se dire que, finalement, l'événement a probablement été "sauvé". En revanche, il est déjà certain qu'il se fera sans l'organisation en pleine ville des traditionnelles vérifications techniques, plus couramment baptisées "Pesage". Pas de foule, pas de défilé de voitures, pas de dépanneuses qui multiplient les allers-retours, pas de pilotes assaillis par les demandes de selfies et d'autographes... rien de tout ça.

Ce dimanche donne habituellement le coup d'envoi d'une folle semaine. Alors que le temps s'est suspendu avant de reprendre peu à peu son court, voici pour les plus nostalgiques une sélection subjective d'une vingtaine de clichés. Tous sont extraits des plus belles réalisations de nos photographes lors des cinq dernières éditions des 24 Heures du Mans. En espérant qu'elle vous fasse ressentir, ne serait-ce que quelques secondes, un peu de cette ambiance si particulière...

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.