D'importants travaux au circuit pour le centenaire des 24H du Mans

Les 24 Heures du Mans fêteront leur centenaire lors de l'édition 2023 et de nombreuses célébrations mettront l'épreuve à l'honneur en juin prochain (et d'ici là). Le circuit de la plus grande course d'Endurance au monde sera aussi plus accueillant encore qu'auparavant puisque plusieurs travaux sont entrepris afin d'améliorer les infrastructures. L'Automobile Club de l'Ouest et le Syndicat Mixte des 24 Heures du Mans ont confirmé les nombreux chantiers à venir, à plus ou moins long terme.

Le premier concerne l'entrée principale du circuit, la porte nord, entièrement piétonne pendant l'événement depuis l'édition 2022. Cet accès sera optimisé pour faciliter l'accueil des spectateurs et la gestion des flux tandis que, parallèlement, un réaménagement visera la porte sud pour optimiser l'accès des véhicules. Pour ces deux portes, les travaux seront terminés avant l'édition 2023 des 24 Heures du Mans.

Au cœur du circuit a débuté la construction d'un nouveau Centre médical piste (CMP), qui assurera une évacuation rapide des accidentés si nécessaire avec la construction d'une hélisurface. Le chantier a débuté et la livraison est prévue en cours d'année 2023.

Le musée va s'agrandir

Du côté du musée, propriété de l'ACO depuis son rachat en 2017, une extension a été validée et proposera 3400 m² supplémentaire, avec une signature architecturale. Puis, dans un second temps, le bâtiment actuel sera rénové pour accorder l'ensemble. La livraison définitive est prévue pour 2024, avec l'ambition d'en faire le plus beau musée de sport automobile d'Europe et d'accueillir davantage de voitures pour les présenter aux 120 000 visiteurs annuels.

Devant le musée, l'esplanade sera embellie sur une surface totale de 10 000 m² et pourra devenir un lieu d'accueil pour des villages ou des expositions. Cette rénovation sera achevée avant la grande fête du centenaire.

Dès l'année prochaine également sera construite la passerelle Porsche, avec un accès PMR. Elle permettra de traverser la piste sur la partie sud du circuit Bugatti, au niveau du circuit Maison Blanche et jusqu'à la porte Sud aux abords du Circuit international de Karting. Elle sera longue d'environ 50 mètres et située avant le virage du Raccordement, après les virages Porsche.

Enfin, et encore d'ici l'édition 2023, la zone de la Chapelle va être revue avec d'importants travaux d'embellissement pour améliorer le cadre d'accueil des spectateurs. Ainsi, plus de 6000 m² seront végétalisés.