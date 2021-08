Journée Test - Les débuts hyper serrés de l'Hypercar !

Première prise de contact essentielle avec le Circuit de la Sarthe, la Journée Test des 24 Heures du Mans a débuté ce dimanche matin par quatre heures de roulage. Un moment toujours important pour les concurrents afin de prendre des repères importants en vue de la semaine de la course, et dont le plateau avait été privé l'an passé en raison de la crise sanitaire. Ces essais se déroulent aujourd'hui à huis clos, mais le public sera bel et bien de retour au Mans à partir de mercredi prochain.

En attendant, chacun fourbit ses armes et il est d'ores et déjà à signaler que l'ensemble des engagés a pris la piste pour enchaîner les tours. Concernant les équipages, onze pilotes sont absents car engagés sur d'autres fronts, notamment à Berlin pour la finale de la Formule E. Quant aux conditions, avec une belle journée d'été et une chaleur raisonnable, elles sont plutôt idéales et surtout a priori représentatives de ce qui est annoncé pour le week-end prochain. De quoi fournir le travail adéquat !

Si cette Journée Test n'a absolument rien d'un juge de paix, elle est toutefois logiquement scrutée pour découvrir le niveau de performance affiché par les Hypercars. Car c'est tout de même un moment historique ce dimanche avec les premiers tours de roue de cette toute nouvelle catégorie, amenée à succéder au LMP1. On savait que le temps cible du règlement était aux alentours de 3'30 au Mans et, de toute évidence, cet objectif est atteint. Pour la hiérarchie, difficile d'y voir très clair à ce stade compte tenu des programmes différents mais elle laissera rêveur les plus optimistes. Jugez plutôt !

Quatre des cinq autos de la catégorie se tiennent purement et simplement dans la même seconde. En fin de matinée, c'est Brendon Hartley qui a été le plus véloce avec un passage en 3'31"263, plaçant la Toyota #8 aux avant-postes mais avec une marge réduite sur la concurrence. Car Nicolas Lapierre a enregistré un 3'31"519 avec l'Alpine, Mike Conway un 3'31"852 avec la seconde Toyota et Olivier Pla un 3'31"920 avec la Glickenhaus #708. L'autre Glickenhaus a en revanche affiché un rythme beaucoup plus lointain jusqu'à présent.

Puisqu'il est question de chronos, le premier écart entre les Hypercars et le LMP2 attirera sans aucun doute l'œil des plus avertis, car celui est infime, à peine supérieur à la seconde. United a placé ses deux Oreca aux premières places de cette catégorie très disputée, Filipe Albuquerque coupant la ligne en 3'33"699, précisément à 1"052 de la référence.

En LMGTE Pro, c'est Porsche qui détient le meilleur chrono à la mi-journée, avec ses deux 911 RSR, la plus rapide en 3'52"901.

Cette séance matinale a par ailleurs été marquée par trois interruptions au drapeau rouge. La première, après deux heures de roulage, concernait une remise en état de la piste. Par contre, les deux autres ont été provoquées par des accidents survenus dans les Hunaudières. Tom Gamble est le premier parti à la faute après le Tertre-Rouge, tapant le rail de sécurité à bord de la Porsche #86 de GR Racing. Puis dans la dernière heure, c'est John Hartshorne qui a accidenté l'Aston Martin #95 de TF Sport à la première chicane. En toute fin de séance, Roberto González a laissé des débris en piste et provoqué un Full Course Yellow après une crevaison sur l'Oreca de Jota Sport.

Après une pause-déjeuner, la piste rouvrira cet après-midi pour cinq heures d'essais supplémentaires.

Journée Test - Classement à la mi-journée

P. # Cat. Équipe Voiture Trs Temps 1 8 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 33 3:31.263 2 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT Alpine A480 - Gibson 32 3:31.519 3 7 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 34 3:31.852 4 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 22 3:31.920 5 23 LMP2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 35 3:33.038 6 22 LMP2 UNITED AUTOSPORTS USA Oreca 07 - Gibson 40 3:33.428 7 41 LMP2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 35 3:34.167 8 82 LMP2 RISI COMPETIZIONE Oreca 07 - Gibson 38 3:34.577 9 28 LMP2 JOTA Oreca 07 - Gibson 33 3:34.734 10 48 LMP2 IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 29 3:34.807 11 29 LMP2 RACING TEAM NEDERLAND Oreca 07 - Gibson 22 3:34.878 12 70 LMP2 REALTEAM RACING Oreca 07 - Gibson 36 3:35.004 13 65 LMP2 PANIS RACING Oreca 07 - Gibson 35 3:35.196 14 21 LMP2 DRAGONSPEED USA Oreca 07 - Gibson 30 3:35.412 15 24 LMP2 P/A PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN Oreca 07 - Gibson 43 3:35.413 16 32 LMP2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 42 3:35.777 17 25 LMP2 P/A G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 40 3:36.088 18 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 30 3:36.113 19 30 LMP2 DUQUEINE TEAM Oreca 07 - Gibson 32 3:36.196 20 34 LMP2 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson 37 3:36.200 21 1 LMP2 RICHARD MILLE RACING TEAM Oreca 07 - Gibson 32 3:36.480 22 38 LMP2 JOTA Oreca 07 - Gibson 25 3:36.554 23 31 LMP2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 34 3:36.571 24 49 LMP2 P/A HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 20 3:36.753 25 26 LMP2 G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 27 3:36.928 26 39 LMP2 P/A SO24-DIROB BY GRAFF Oreca 07 - Gibson 32 3:37.489 27 17 LMP2 P/A IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 28 3:38.095 28 20 LMP2 HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 23 3:38.891 29 44 LMP2 ARC BRATISLAVA Oreca 07 - Gibson 38 3:40.733 30 74 LMP2 P/A RACING TEAM INDIA EURASIA Ligier JSP217 - Gibson 36 3:41.848 31 84 CDNT ASSOCIATION SRT41 Oreca 07 - Gibson 22 3:42.145 32 92 LMGTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 31 3:52.901 33 91 LMGTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 31 3:53.535 34 51 LMGTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 34 3:53.844 35 52 LMGTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 25 3:54.466 36 64 LMGTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 33 3:55.580 37 79 LMGTE Pro WEATHERTECH RACING Porsche 911 RSR - 19 26 3:55.751 38 18 LMGTE Am ABSOLUTE RACING Porsche 911 RSR - 19 36 3:55.841 39 63 LMGTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 29 3:55.932 40 88 LMGTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 26 3:56.494 41 98 LMGTE Am ASTON MARTIN RACING Aston Martin Vantage AMR 19 3:56.541 42 777 LMGTE Am D'STATION RACING Aston Martin Vantage AMR 27 3:56.945 43 72 LMGTE Pro HUB AUTO RACING Porsche 911 RSR - 19 32 3:56.998 44 54 LMGTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 34 3:57.223 45 47 LMGTE Am CETILAR RACING Ferrari 488 GTE Evo 41 3:57.232 46 56 LMGTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 43 3:57.336 47 60 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 30 3:57.406 48 99 LMGTE Am PROTON COMPETITION Porsche 911 RSR - 19 37 3:57.722 49 388 LMGTE Am RINALDI RACING Ferrari 488 GTE Evo 32 3:57.737 50 33 LMGTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 29 3:57.750 51 80 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 28 3:57.833 52 77 LMGTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 33 3:57.919 53 86 LMGTE Am GR RACING Porsche 911 RSR - 19 28 3:58.001 54 83 LMGTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 31 3:58.102 55 57 LMGTE Am KESSEL RACING Ferrari 488 GTE Evo 36 3:58.299 56 85 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 28 3:58.476 57 71 LMGTE Am INCEPTION RACING Ferrari 488 GTE Evo 30 3:58.542 58 95 LMGTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 35 3:59.023 59 55 LMGTE Am SPIRIT OF RACE Ferrari 488 GTE Evo 34 3:59.165 60 46 LMGTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 27 3:59.364 61 66 LMGTE Am JMW MOTORSPORT Ferrari 488 GTE Evo 28 4:00.264 62 69 LMGTE Am HERBERTH MOTORSPORT Porsche 911 RSR - 19 37 4:04.130