Journée Test - Glickenhaus surprend devant Toyota et Alpine !

Alors que les 24 Heures du Mans sont entrées de plain-pied dans la nouvelle ère de l'Hypercar, la Journée Test est venue apporter les premiers éléments de réponse. Après une première matinée perturbée notamment par plusieurs drapeaux rouges et ayant accouché d'une hiérarchie très resserrée, la tendance s'est globalement confirmée. L'expérience des années passées enseigne de ne tirer aucune conclusion hâtive, mais le rythme pur des nouvelles autos de la catégorie reine est au rendez-vous.

Dans la séance de l'après-midi, toujours disputée par une météo estivale et idéale, c'est la barre des 3'30 qui est tombée. Elle est d'autant plus symbolique qu'il s'agit, rappelons-le, du chrono "cible" annoncé par les organisateurs lors de l'écriture de la nouvelle réglementation. Les Hypercars en ont dans le ventre et tout porte donc à croire qu'elles auront tout loisir d'aller encore plus vite la semaine prochaine si les circonstances et les conditions s'y prêtent.

Cette barre des 3'30, les Toyota ont été les premières à l'effacer, les GR010 Hybrid prenant donc d'abord un peu leurs distances sur la concurrence au fil de l'après-midi. Après des premiers tours rapides en début d'après-midi, c'est au cœur de ce dimanche ensoleillé que les pilotes du clan japonais ont davantage fait parler la poudre : Mike Conway est passé devant la cellule de chronométrage en 3'29"340 sur la #7 et Kazuki Nakajima en 3'29"622 sur la #8.

Puis la fin de journée a laissé la place à des tours plus rapides à tous les étages. Et c'est là que Glickenhaus s'est hissé en tête, à la faveur d'un chrono en 3'29"115 signé par Olivier Pla au volant de la 007 LMH #708. Au quatrième rang, on retrouve l'Alpine au volant de laquelle Nicolas Lapierre a été le plus rapide, lui aussi en toute fin de journée, avec un joli tour en 3'30"111. La deuxième Glickenhaus émarge quant à elle en 3'30"924.

Au-delà des performances pures, clairement alléchantes de par leur homogénéité, la question de la fiabilité pour Glickenhaus et de la consommation pour Alpine sera au centre de toutes les observations la semaine prochaine, car c'est bel et bien la clé du combat qui opposera les deux structures à Toyota en course. Ce dimanche après-midi, ce sont les machines japonaises qui ont parcouru la plus longue distance, mais leurs adversaires ont pu accumuler un bon nombre de tours aussi pour travailler studieusement.

Si aucun drapeau rouge n'est venu perturber les cinq heures de roulage, plusieurs neutralisations ont tout de même eu lieu. La première pour un exercice de simulation d'intervention de la voiture de sécurité, dont les règles ont d'ailleurs un peu évolué cette année. D'autres interruptions via Slow Zone ou Full Course Yellow ont eu lieu suite à des incidents sans gravité en piste. On peut toutefois citer les sorties de piste de la Ferrari #57 du Kessel Racing aux virages Porsche, de la Ferrari #83 d'AF Corse, et de la Porsche #91 au virage du Pont, ainsi que le choc avec le rail à Indianapolis de l'Oreca #22 de United Autosports.

Cette dernière pointe tout de même parmi les plus rapides de la catégorie LMP2, où plusieurs concurrents ont tourné en 3'31 dans la dernière demi-heure, confirmant l'écart relativement faible avec les Hypercars pour le moment. La palme revient à Idec Sport avec le chrono en 3'31"105 de Paul-Loup Chatin. Dans les rangs du LMGTE Pro, Porsche a exercé une certaine domination avec le meilleur temps pour la #79 du Weathertech Racing en 3'52"938.

L'ensemble des concurrents a désormais deux journées de travail pour débriefer les données récoltées, avant les essais libres qui précéderont mercredi les essais qualificatifs.

Les chronos en Hypercar

1. Glickenhaus 007 LMH #708 – 3'29''115

2. Toyota GR010 Hybrid #7 - 3'29''340

3. Toyota GR010 Hybrid #8 - 3'29''622

4. Alpine A470-Gibson #36 3'30''111

5. Glickenhaus 007 LMH #709 - 3'30''924

La feuille des temps complète peut être téléchargée ici