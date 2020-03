La Journée Test des 24 Heures du Mans 2020 supprimée

Une semaine après l'annonce du report des 24 Heures du Mans de juin à septembre 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, la suppression de la Journée Test pour cette édition a été officialisée. Organisateur de l'événement, l'Automobile Club de l'Ouest tente de s'adapter à cette situation exceptionnelle, qui nécessite à remodelage complet du calendrier et qui va au-delà de l'épreuve la plus emblématique disputée sur le site sarthois. En conséquence, le programme d'essais de la semaine mancelle sera vraisemblablement aménagé différemment.

"Effectivement, en 2020, il n'y aura pas de Journée Test pour les 24 Heures du Mans", confirme ce mercredi Pierre Fillon, président de l'ACO. "Il s'agit d'un problème pratique et de sollicitation des équipes. Comme annoncé récemment, les 24 Heures du Mans ont été reportées les 19 et 20 septembre. Traditionnellement la Journée Test, qui je le rappelle n'a pas toujours existé ou eu lieu quand elle a été mise en place de façon plus systématique, se tient deux semaines avant l'épreuve."

"Nous aurions dû envisager d'organiser cette journée, importante certes pour les équipes et très exigeante en organisation, une semaine après les 24 Heures Motos, qui se dérouleront elles, les 29 et 30 août. Tenir ces deux événements majeurs, les 24 Heures Motos et les 24 Heures du Mans en trois semaines, demandaient un réaménagement des priorités en organisation. Nous avons donc opté pour l'annulation cette année, de la Journée Test. Nous reprogrammerons le déroulé des essais durant la semaine des 24 Heures, afin de disposer de temps de roulage pour les débutants comme pour les nouvelles machines. Nous vous donnerons plus de détails dans la première semaine d'avril."

Calendrier provisoire des 24 Heures du Mans 2020

13 et 14 septembre : Vérifications administratives et techniques (lieu à confirmer)

Vérifications administratives et techniques (lieu à confirmer) 16 et 17 septembre : Essais libres et qualificatifs

Essais libres et qualificatifs 19 et 20 septembre : Course

Course 21 septembre : Vérifications techniques d'après course

Pour le Championnat du monde d'Endurance, dont les 24 Heures du Mans constituent désormais la finale, l'enjeu est aussi de résoudre la problématique du calendrier suite à l'annulation des 12 Heures de Sebring et au report des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Le calendrier de l'ELMS est lui aussi remis en question et concerne de nombreux concurrents engagés au Mans.

"C'est un travail collectif avec les concurrents, les partenaires, les fédérations, les circuits pour nos événements internationaux, les organisateurs, les promoteurs, le ministère des sports, les autres disciplines sportives, les télévisions...", énumère Pierre Fillon. "Cela dépasse largement le cadre des circuits du Mans et uniquement les sports mécaniques. Une cellule est dédiée à cette élaboration, d'autant plus compliquée qu'il s'agit de réfléchir à un calendrier sur quelques mois et non pas une année, comme nous avons coutume de le faire d'ordinaire. Chaque jour, nous mettons à jour, reconsidérons la situation suivant l'évolution sanitaire, les directives mises en place, dans les différents pays, car il ne faut pas oublier que nous voyageons avec nos championnats mais que nos concurrents viennent d'autres pays que la France. Ils doivent pouvoir participer à nos épreuves."

Quelles seront les décisions prises ? "Vous aurez les détails dans les plus brefs délais", promet Pierre Fillon.