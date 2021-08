Kobayashi dans son jardin, Toyota en pole position au Mans !

B.D., Le Mans - Grande nouveauté du format de qualifications l'an dernier, l'Hyperpole avait d'emblée démontré son caractère impressionnant. Cette fois-ci, avec en plus un combat annoncé serré pour la pole position en Hypercar, ce moment chargé d'intensité était très attendu. La règle du jeu, elle, est assez simple : les six meilleures voitures de chaque catégorie, deux trains de pneus neufs et une demi-heure pour se départager.

Toyota a choisi d'envoyer Kamui Kobayashi et Brendon Hartley, Glickenhaus a opté pour Romain Dumas et Olivier Pla, et enfin Alpine a porté son choix sur Nicolas Lapierre. Les conditions, elles, étaient aussi idéales que la veille pour les essais qualificatifs, avec à peine 19°C dans l'air et un temps parfaitement sec.

Déjà poleman par trois fois au Mans (2017, 2019, 2020), Kobayashi s'est posé en sérieux candidat à sa propre succession, alignant d'emblée les meilleurs secteurs. Et le Japonais a ébahi tous les observateurs en coupant la ligne d'arrivée avec un chrono extrêmement rapide en 3'23"900. Au terme de la première salve, la Toyota #7 a relégué la voiture soeur à 1"233 tandis que Pla a signé un 3'26"475 pour la première Glickenhaus, Lapierre un 3'28"506 pour l'Alpine et Dumas un 3'28"852 pour la #709.

Alors que le premier tour chronométré des plus rapides était bouclé, la séance a été stoppée par un drapeau rouge, provoqué par la sortie de piste à Indianapolis de Kévin Estre au volant de la Porsche #92. Les hostilités ont repris avec seulement 21 minutes disponibles pour améliorer sa marque. Plusieurs chronos ont progressé mais aucun n'est venu s'approcher suffisamment de celui de Kobayashi. Hartley a bouclé un tour en 3'24"195 alors que Kobayashi, en avance après les deux premiers secteurs, a avorté sa deuxième tentative en raison d'un dépassement des limites de piste. Chez Toyota, on a décidé d'en rester là et de ne pas renvoyer les deux GR010 en piste après ce run.

En revanche, Alpine et Glickenhaus ont tenté leur chance jusqu'au bout. Lapierre a assuré la troisième place en 3'25"574, devant les deux Glickenhaus, dont la #709 de Dumas a vu plusieurs chronos annulés en raison du non-respect des limites de piste.

En LMP2, António Félix da Costa a offert la pole position à Jota avec un chrono époustouflant en 3'27"950, devançant le Team WRT emmené par Louis Delétraz et le Panis Racing.

Du côté du LMGTE Pro, la partie s'est jouée avec un élément de moins puisque Kévin Estre n'a pas repris la piste après son accident à Indianapolis. C'est finalement la Porsche de Hub Auto Racing qui a décroché la timbale grâce à un passage en 3'46"882 de Dries Vanthoor. Enfin, en LMGTE Am, c'est Julien Andlauer qui a signé la pole position en 3'47"987.

24H du Mans - Hyperpole

P. # CAT. EQUIPE VOITURE TEMPS ECART TRS 1 7 Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:23.900 - 6 2 8 Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:24.195 0.295 7 3 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT Alpine A480 - Gibson 3:25.574 1.674 9 4 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:25.639 1.739 10 5 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:26.931 3.031 9 6 38 LM P2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:27.950 4.050 7 7 41 LM P2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:28.470 4.570 8 8 65 LM P2 PANIS RACING Oreca 07 - Gibson 3:28.586 4.686 7 9 26 LM P2 G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:28.943 5.043 7 10 32 LM P2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:29.078 5.178 6 11 23 LM P2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:30.027 6.127 6 12 72 LM GTE Pro HUB AUTO RACING Porsche 911 RSR - 19 3:46.882 22.982 6 13 52 LM GTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:47.063 23.163 8 14 64 LM GTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:47.093 23.193 8 15 51 LM GTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:47.247 23.347 8 16 91 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:47.696 23.796 6 17 88 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:47.987 24.087 5 18 86 LM GTE Am GR RACING Porsche 911 RSR - 19 3:48.560 24.660 8 19 56 LM GTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:48.876 24.976 8 20 47 LM GTE Am CETILAR RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:49.387 25.487 8 21 71 LM GTE Am INCEPTION RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:49.477 25.577 8 22 33 LM GTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:49.676 25.776 4 23 92 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 - 0.000 1