Lamborghini veut "être compétitif dès la première course"

En levant le voile sur le premier prototype d'Endurance de son histoire, Lamborghini a également affirmé son ambition de s'engager dans la discipline pour ne pas y faire que de la figuration. Le constructeur italien sera présent en 2024 en WEC et en IMSA, certes pour apprendre dans un premier temps, mais avec la ferme volonté de jouer des coudes au milieu d'une concurrence qui ne cesse d'être plus nombreuse.

"Pour nous, l'objectif est d'être compétitifs dès la première course", explique à Motorsport.com le directeur technique du projet SC63, Rouven Mohr. "Vous pouvez me demander ce que ça signifie d'être compétitifs, si c'est une victoire, deux victoires, dix victoires… Je ne peux pas le prédire car ce serait irréaliste. Tous ceux qui connaissent la compétition savent qu'il est irréaliste de faire des pronostics. Je peux seulement vous dire que notre ambition est d'être compétitifs. Et être compétitifs, ça veut dire ne pas être à la dixième place."

"On veut naturellement se battre pour des victoires. Je ne sais pas si ça se produira, si je le savais je pourrais faire fortune dans les paris. Ce sera aussi un peu influencé par des facteurs que l'on ne contrôle pas, et par le fait que les autres équipes ne sont pas stupides non plus, elles font aussi un excellent travail. Il faut également une part de chance. Alors pour être franc, mon propos est ambitieux en disant que l'on veut gagner, se battre pour des victoires dès la première année, et on verra quelle est vraiment la situation. Mais notre ambition n'est pas de simplement participer, on n'arrive pas dans l'esprit olympique."

La Lamborghini SC63 LMDh.

L'entrée en compétition de la Lamborghini SC63 n'est pas encore totalement définie, alors que l'on sait déjà qu'elle ne se fera pas dans le cadre des 24 Heures de Daytona en janvier prochain. Rouven Mohr perçoit néanmoins comme un avantage et non un inconvénient le fait d'aligner une voiture en WEC et l'autre en IMSA, compte tenu du choix de la plateforme LMDh. Ce double programme permettra a priori de récolter des informations plus rapidement et d'accélérer le processus de compréhension de la voiture.

Lamborghini dispose à ce stade de quatre pilotes impliqués dans le développement de son prototype. Ses pilotes d'usine Mirko Bortolotti et Andrea Caldarelli, auxquels se joignent les recrues annoncées ces derniers mois, Romain Grosjean et Daniil Kvyat. A priori, le quatuor devrait être rejoint par deux autres pilotes, avec déjà une signature actée et l'autre en cours de "finalisation", mais les annonces seront faites plus tard. "On ne cherche pas des pilotes d'un certain championnat ou avec une expérience spécifique en Hypercar", avance Rouven Mohr. "On recherche davantage un pilote avec un profil et une personnalité qui conviennent à l'équipe."

En s'engageant en Endurance, Lamborghini affrontera notamment Porsche, autre marque du groupe Volkswagen. Une situation que l'on a déjà connue par le passé lorsque Porsche s'était retrouvé face à Audi.

"C'est un projet indépendant car nous avons aussi des partenaires différents", souligne toutefois Rouven Mohr, les deux constructeurs utilisant châssis et motorisation sans trait commun. "Au niveau technique, ça n'a rien à voir, mais même en étant concurrents, on a un certain niveau d'échange au niveau du groupe. On peut en tirer profit, il y a une sorte de lien de confiance."