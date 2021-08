Lapierre : "Pas à la hauteur de ce qu'on attendait" pour Alpine

B.D., Le Mans - Un mélange de déception et de fierté, c'est ce que traduisaient les premiers mots des pilotes Alpine à l'issue de la 89e édition des 24 Heures du Mans ce dimanche. Présentée comme l'outsider principal de Toyota, l'équipe française n'a pas réussi à constituer une réelle menace pour le constructeur japonais, qui a signé un doublé malgré des problèmes techniques à gérer sur ses Hypercars. S'il est ravi d'avoir pu communier à nouveau avec le public, Nicolas Lapierre était partagé après la troisième place obtenue au classement général, avec quatre tours de retard sur les vainqueurs.

"C'était magnifique de voir tous les supporters et les fans, qui nous ont bien manqué l'an dernier ; avec les drapeaux français et les drapeaux Alpine on a vraiment senti un bel engouement autour de notre participation et on tient à les remercier", insiste le pilote tricolore. "C'est une troisième position qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait mais qui était la meilleure position qu'on puisse obtenir aujourd'hui. Toyota était plus fort que nous, bravo à eux. À nous de bien travailler mais pour une première dans la catégorie reine, je crois que l'on peut être fier de ce que l'on a accompli."

Nicolas Lapierre a lui-même commis une petite erreur durant la première heure de course, lorsque la piste était humide, partant en tête-à-queue avant de reprendre la piste. En début de nuit, c'est Matthieu Vaxiviere qui est parti à la faute, se retrouvant dans les graviers de la première chicane des Hunaudières. S'il assume son erreur, l'écart final démontre bien qu'elle n'a pas eu de réelle incidence dans le résultat final.

"Depuis le début de course, on avait une visibilité assez claire et assez rapide sur le fait que ça allait être compliqué quand même, les Toyota avaient un très gros rythme", explique-t-il. "C'était à nous aussi de ne pas commettre d'erreur et de pousser à la fois aux limites de la piste. Après, ce sont des choses qui arrivent, celle-là je la prends pour moi. On a poussé au maximum et c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. On a été capable de repartir et de ne pas perdre énormément de temps. On a respecté la marche à suivre, on arrive sur le podium et on est très fier de ce podium-là."

Troisième homme de l'équipage, André Negrão rappelle qu'il a fallu aussi se battre face à des Glickenhaus qui ont finalement fait preuve aussi bien de fiabilité que de régularité. "C'est une grande fierté mais c'était une course difficile", confie le Brésilien. "Glickenhaus était rapide, très rapide, et Toyota trop rapide. On termine troisième, devant Glickenhaus donc l'honneur est sauf. C'était très beau de voir tous les fans enthousiastes à l'idée de voir Alpine."