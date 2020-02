Le Mans 66 - Que s'est-il passé ensuite ?

Après la mort de Ken Miles lors d'un essai quelques mois après les 24 Heures du Mans 1966, Ford subit un autre coup dur lorsque la nouvelle (et sublime) Ferrari 330 P4 bat à plate couture ses GT40 aux 24 heures de Daytona 1967, un triplé italien sur la ligne d'arrivée.

Mais Shelby ne se laisse pas abattre et revient avec une toute nouvelle machine de fabrication américaine appelée Mark IV. Avec les légendaires pilotes Dan Gurney et AJ Foyt, elle prend sa revanche au Mans 1967 après une course fantastique... et non moins incroyable avec ce moment suspendu durant lequel les leaders s'arrêtent en piste, en pleine course, signant l'un des moments les plus bizarres de l'histoire du sport automobile !

Grâce aux images exclusives des archives du Mans de Motorsport.tv, aux photographies de Motorsport Images, le tout narré par Tom Kristensen, neuf fois vainqueur des 24 heures du Mans, le documentaire ci-dessus raconte l'histoire de ce qu'il s'est passé ensuite, après Le Mans 66, le tout documenté par des témoignages d'experts du sport automobile - dont le fils de Ken Miles, Peter, qui raconte avec effroi le jour où son père est mort.

