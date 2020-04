Le Mans ouvert à une course à l'automne en cas de nouveau report

En mars, l'Automobile Club de l'Ouest, la FIA et le WEC ont annoncé que les 24 Heures du Mans 2020 seraient reportées aux 19 et 20 septembre, délaissant exceptionnellement leur date habituelle au mois de juin en raison de la pandémie de COVID-19. L'impact massif de la situation sanitaire sur les compétitions sportives dans le monde entier n'est toutefois peut-être pas terminé, et dans ce contexte encore très évolutif, Pierre Fillon, président de l'ACO, a révélé à Motorsport Network être prêt à repousser la classique mancelle jusqu'en novembre si nécessaire, et ce avec ou sans spectateurs dans les tribunes.

"Il est certain que si, fin juillet, les autorités nous disent 'impossible en septembre, mais 100% possible de le faire en octobre ou novembre', alors bien sûr, nous ferons cela", a déclaré Pierre Fillon dans le cadre des interviews #thinkingforward de Motorsport Network avec les leaders du sport automobile mondial. "Ce ne seront pas les mêmes 24H que celles auxquelles nous sommes habitués, mais nous sommes professionnels et nous avons d'excellents pilotes. Nous avons couru à Spa dans la neige l'année dernière !"

Gerard Neveu, PDG du WEC, estime que les 24H du Mans occupent une place à part et méritent en ce sens d'être protégées. "Si l'on pense aux murs de notre maison, Le Mans est clairement le pilier central de tous les programmes d'endurance. Il faut donc protéger le pilier principal si l'on veut faire tenir la maison. Même s'il y a quelques dégâts, il faut d'abord protéger cette partie. C'est la garantie qu'il y ait un avenir", a-t-il déclaré dans cette même série d'interviews de Motorsport Network.

"La réalité, en fait, c'est que Le Mans est une exception. On ne peut pas considérer Le Mans comme une [course] moyenne. Elle peut être un exemple, [jouer un rôle de] leader pour les catégories, mais quand on parle de la plateforme mondiale, du championnat, c'est un peu différent. Le Mans, c'est Le Mans, c'est comme l'Everest", a résumé Gérard Neveu.

Pierre Fillon a admis que le huis clos était une hypothèse possible pour Le Mans, mais il a également rappelé que la situation doit encore être globalement éclaircie. "Oui, [courir à huis clos] est une option", a-t-il déclaré. "En fait, à l'heure actuelle, personne ne sait ce qui se passera en septembre ! Il y a beaucoup de grands événements prévus en France avant cette date, comme le Tour de France et Roland Garros. La question est de savoir si nous pouvons organiser un événement réunissant plus de 100'000 personnes. Je n'ai pas la réponse à cette question."

"Si vous écoutez notre président, quelque chose est peut-être possible après la mi-juillet, mais si vous écoutez l'Allemagne, c'est rien avant la fin août. Je viens de lire qu'un grand événement était annulé à Munich [l'Oktoberfest, du 19 septembre au 4 octobre, ndlr], donc personne ne sait", a-t-il ajouté Pierre Fillon.

Pierre Fillon a évoqué trois options actuellement à l'étude par l'ACO, envisageables selon les restrictions qui seront encore en vigueur en septembre. "L'option 1 est que nous soyons autorisés à organiser notre épreuve avec des fans, peut-être avec certaines contraintes comme les masques, etc", a-t-il expliqué. "La deuxième option est que nous n'ayons pas plus de 5'000 personnes, ou quelque chose comme ça. C'est donc une bonne option pour la télévision, mais pas pour les fans qui veulent assister [à l'épreuve]. Et, bien sûr, ce n'est pas un vrai Le Mans− il ne s'agit pas seulement de la course, c'est une expérience pour tous les spectateurs. Et l'option 3, c'est qu'il n'est pas possible du tout d'organiser les 24 Heures du Mans. Nous espérons que ce ne sera pas le cas ! Mais, pour l'instant, nous ne pouvons pas l'exclure."

