LeBron James donnera le départ des 24H du Mans 2023

Rarement l'Automobile Club de l'Ouest a tenu si longtemps secrète l'identité du starter des 24 Heures du Mans. Le mystère est désormais levé et l'on sait qui aura l'immense honneur, le samedi 10 juin à 16 heures, d'abaisser le drapeau tricolore pour libérer la meute de 62 concurrents en lice pour l'édition du centenaire.

Il s'agira tout bonnement de LeBron James, basketteur de renommée internationale, vainqueur de quatre titres NBA et de deux titres olympiques avec les États-Unis, qui évolue actuellement chez les Los Angeles Lakers et qui est un amateur d'automobile. Il succède à Patrick Pouyanné, PDG de Total, qui a donné le départ en 2022, et à John Elkann, président de Ferrari, qui était le starter officiel de l'édition 2021.

"Je suis ravi d’accueillir LeBron James à l’occasion de ce centenaire, et le remercie très sincèrement d’accepter le rôle de starter", a déclaré Pierre Fillon, président de l'ACO. "Les 24 Heures du Mans sont connues dans le monde entier et ont, dans leur histoire, toujours accueilli de grands noms venant de tous horizons. LeBron James est une véritable légende sportive et possède un palmarès et une liste de records qui forcent l’admiration. Nous avons hâte de lui faire découvrir l’ambiance unique qui règne sur le circuit et l’engouement suscité par le centenaire."

LeBron James succède, en matière de star planétaire ayant récemment fait office de starter de la classique, à Brad Pitt (2016) ou encore Rafael Nadal (2018).

"Il n'y a rien de tel que de voir et de vivre le sport à son plus haut niveau", a indiqué le joueur. "C'est un honneur pour moi de participer à ce moment historique du sport automobile et de contribuer à la célébration du centenaire de l'un des plus grands événements sportifs au monde. J'ai hâte de donner le départ de cette course emblématique et de voir les pilotes de classe mondiale s'affronter sur le tracé iconique du Mans."

Fidèle à sa tradition, l'épreuve honorera également deux autres personnalités. Pour le rôle de Grand Marshal, c'est Tom Kristensen, déjà nommé ambassadeur du centenaire, qui a été choisi. Le recordman des 24 Heures du Mans (neuf victoires) sera au volant de la Leading Car qui emmènera les concurrents dans le tour de formation et jusqu'à la ligne de départ. Il avait déjà endossé cette mission en 2015.

Le trophée Spirit of Le Mans, qui salue les hommes les femmes portant les valeurs de l'Endurance, sera quant à lui remis à Akio Toyoda, président de Toyota Motor Corporation. Le constructeur qu'il dirige est depuis l'an passé le quatrième à avoir signé cinq victoires consécutives après Ferrari, Porsche et Audi.

"Je suis très honoré de compter sur la présence de Tom Kristensen et d'Akio Toyoda", se réjouit Pierre Fillon. "Je tiens à les remercier très sincèrement. Ces deux personnalités incontournables des 24 Heures du Mans illustrent parfaitement ce que représente cette course : l'innovation, la persévérance, la victoire, le futur. Tom est une légende vivante de la plus grande course d'endurance au monde et a, ces derniers mois, été un ambassadeur précieux. Akio Toyoda nous fait l'honneur de sa présence. En tant que président de Toyota, il était naturel de lui remettre le trophée du Spirit of Le Mans, tant cette marque incarne à merveille les valeurs que nous défendons."