Objectif limpide pour Lilou Wadoux : "Je veux faire de l'Endurance"

Lilou, comment se passent ces premières 24 Heures du Mans pour toi ?

Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, il faut le dire. Depuis le début de la semaine on fait beaucoup de choses et moi j'en découvre beaucoup car je n'avais jamais fait les 24 Heures du Mans avant. Dans l'ensemble, la plupart des roulages se sont super bien passés. Ça part dans le bon sens pour la course.

Est-ce que tu avais une certaine appréhension avant d'arriver au Mans ?

Pas forcément. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, je découvre un peu tout : la LMP2, le WEC et les 24 Heures du Mans aussi. Je n'avais pas spécialement d'appréhension mais je savais que ça allait être dur parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses. Mais j'y allais sans aucune appréhension, que ce soit pour la nuit ou toutes ces choses-là.

Est-ce que physiquement c'est un défi de piloter une LMP2 ?

Je pense qu'à 4 heures du matin, quand tu es dans la voiture au bout de ton quatrième relais, forcément physiquement tu en prends un petit coup. Physiquement je pense que ça ne sera facile pour aucun d'entre nous, mais après il n'y a pas de raison de ne pas être spécialement prêt. Finalement, on se prépare toute l'année pour être au top aux 24 Heures du Mans. Forcément, la fatigue en rajoute un peu mais ça va aller. L'année dernière je faisais de l'Alpine Cup, et c'est tellement différent de la LMP2 que j'ai dû me préparer vraiment physiquement pour toute la saison. Je me suis préparée pour tout, et encore plus pour les 24 Heures du Mans.

Aux 24 Heures du Mans, Lilou Wadoux a notamment découvert le pilotage de nuit.

Tu as découvert le roulage de nuit, est-ce que ça change beaucoup de choses pour toi ?

Forcément, c'est complètement différent du jour, on a beaucoup d'informations dans le cockpit donc il y a beaucoup de choses qui nous éclairent. C'est assez compliqué d'être concentré entre dehors où tu ne vois pas grand-chose et dans le cockpit où c'est la boîte de nuit ! Au début il faut s'adapter un peu, ce n'est jamais facile parce qu'on n'a plus les mêmes repères, on ne voit pas les mêmes choses, mais à force de rouler ça va de mieux en mieux.

Comment s'est passée la gestion du trafic depuis le début de la semaine ?

On est nombreux en piste, il y en a un peu partout et il y a des endroits où on peut moins doubler que d'autres, sachant qu'il faut faire attention de ne pas prendre trop de risques. Dans l'ensemble, c'est à force de s'entraîner à doubler en essais libres que tu es prêt pour la course.

Avec cette saison en WEC et les 24 Heures du Mans, quelles perspectives s'ouvrent à toi pour la suite ?

Cette année est un peu une année pour apprendre avec le LMP2 et le WEC, il y a beaucoup de nouvelles choses pour moi. Et l'année prochaine sera une année pour jouer les avant-postes. Je veux faire de l'Endurance, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, l'esprit d'équipe, les courses longues avec beaucoup de choses autres que la performance, il faut savoir faire beaucoup de choses.

Lilou Wadoux fait équipe avec Charles Milesi et Sébastien Ogier.

Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on passe de l'Alpine Cup au LMP2 ?

Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas comparer les deux voitures. J'ai réappris tellement de choses avant la saison, surtout l'aéro. C'est assez compliqué au début de se dire que ça passe aussi vite que ça, et en fait oui ça passe !

Comment expliquer cette progression dans ta carrière, et cette arrivée en LMP2 ?

L'année dernière j'étais venue en Porsche Challenge, j'avais gagné, et j'étais invitée pour la course chez Richard Mille Racing Team. En fait, à 8 ans j'ai commencé le tennis en compétition, jusqu'à l'âge de mes 14 ans à peu près. Ensuite je me suis blessée au dos et du coup j'ai dû arrêter pendant un an. Je suis allée faire du kart de location, ça m'a plu, mais avant ça je regardais à la télévision, sans plus. Quand j'ai commencé c'était du plaisir de rouler et puis on s'est rendu compte qu'il y avait possibilité de faire carrière. Dans l'ensemble ça s'est bien passé dans les catégories précédentes, je me suis adaptée assez vite et j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres, et j'ai pu en arriver là. Il y a un peu de chance, et un peu du fait que tout se soit bien passé jusqu'ici.