La liste des engagés aux 24 Heures du Mans a été dévoilée

L'Automobile Club de l'Ouest a dévoilé ce vendredi la liste officielle des engagés pour les prochaines 24 Heures du Mans, qui se dérouleront les 13 et 14 juin prochains. Il y aura donc 62 équipes présentes pour cette 88e édition de l'épreuve sarthoise, ainsi que dix équipes suppléantes qui seront chargées de prendre la place de potentiels forfaits annoncés dans les prochaines semaines et les prochains mois.

L'ACO comptera sur un plateau LMP1 de six prototypes seulement, après le triste spectacle offert par les trois voitures de la catégorie lors des 6H du COTA, à Austin. Rebellion Racing, qui mettra un terme à ses activités en sport automobile après la course, engagera pour l'occasion deux voitures, avec le retour de la #3. ByKolles devait faire son retour mais ne fait pas partie des invités, une mauvaise surprise étonnante puisque l'équipe est deuxième sur la liste des réservistes, et qui explique le faible nombre de LMP1. On retrouvera en revanche les deux Ginetta du Team LNT, tandis que Toyota viendra avec ses deux TS050 et les équipages habituels.

En LMP2, il y aura 24 équipages, même si l'absence de High Class Racing et d'une des voitures Dragonspeed, réservistes, ont de quoi surprendre. On trouve par ailleurs un trio 100% féminin engagé sur une Oreca de l'équipe Richard Mille Racing. Le prototype sera piloté par Sophia Flörsch, Katherine Legge et Tatiana Calderón. Il y aura également un autre équipage entièrement féminin en GTE-Am, sur la Ferrari 488 GTE du Kessel Racing.

Le plateau GTE-Pro comportera 11 voitures. En dépit du départ de Ford, on retrouvera quatre Porsche 911 RSR-19 engagées officiellement par le constructeur qui vise clairement la victoire en catégorie, avec notamment un équipage 100% français dans la #94. Face à l'armada allemande, Ferrari engagera trois voitures, Aston Martin viendra avec deux Vantage, et Corvette confiera sa toute nouvelle C8.R à deux équipages. Olivier Pla et Sébastien Bourdais ont été annoncés dans la Ferrari de Risi Competizione et l'équipage pourrait lui aussi être entièrement tricolore.

"Au total, nous avons reçu 75 dossiers pour 62 invitations possibles, dont certaines déjà réservées pour certains concurrents", se félicite Pierre Fillon, le président de l'ACO. "Ces 75 dossiers confirment l’attractivité des 24 Heures du Mans. Il est à noter que cette attractivité concerne toutes les catégories : les 4, LMP1, LMP2, LMGTE Pro, LMGTE Am, sont très demandées et séduisent autant les programmes officiels de constructeurs que les équipes privées. Nous allons assister aux premières 24 Heures de la Corvette C8-R, nous comptons plusieurs équipages 100 % féminins. Et enfin, nous sommes ravis de renouer avec l’engagement d’une voiture innovante, en stand 56, avec un prototype LMP2 mené par un trio de pilotes issus du handicap, sous la responsabilité de Frédéric Sausset."

N° Équipe Voitures Pilotes confirmés LMP1 - 6 voitures 1 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Gustavo Menezes Norman Nato Bruno Senna 3 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Romain Dumas Louis Delétraz Nathanaël Berthon 5 Team LNT Ginetta G60-LT-P1-AER Charlie Robertson TBA TBA 6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1-AER Mike Simpson Guy Smith Chris Dyson 7 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López 8 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Sébastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley LMP2 - 24 voitures 11 Eurointernational Ligier JS P217-Gibson Adrien Tambay TBA TBA 21 DragonSpeed USA

Oreca 07-Gibson Memo Rojas Pipo Derani Ryan Cullen 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta 24 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Colin Noble TBA TBA 25 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson John Falb Simon Trummer TBA 26 G-Drive Racing Oreca 07-Gibson Roman Rusinov TBA TBA 28 IDEC Sport

Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Richard Bradley 29 Racing Team Nederland Dallara P217-Gibson Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd 30 Duqueine Engineering Oreca 07-Gibson Tristan Gommendy Jonathan Hirschi Konstantin Tereshchenko 31 Panis Racing Ligier JS P217-Gibson Julien Canal Nico Jamin TBA 32 United Autosports Oreca 07-Gibson Alex Brundle Will Owen Job van Uitert 33 High Class Racing Oreca 07-Gibson Kenta Yamashita Mark Patterson Anders Fjordbach 34 Inter Europol Competition Ligier JS P217-Gibson Jakub Smiechowski Mathias Beche TBA 35 Eurasia Motorsport Ligier JS P217-Gibson Shane van Gisbergen TBA TBA 36 Signatech Alpine Elf Alpine A470-Gibson Pierre Ragues Andre Negrão Thomas Laurent 37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez António Félix da Costa Anthony Davidson 38 JOTA Oreca 07-Gibson Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens 39 Graff Oreca 07-Gibson James Allen Alexandre Cognaud Vincent Capillaire 42 Cool Racing Oreca 07-Gibson Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny 43 Thunderhead Carlin Racing Dallara P217-Gibson Jack Manchester Ben Barnicoat TBA 47 Cetilar Racing Dallara P217-Gibson Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Andrea Belicchi 48 Performance Tech Oreca 07-Gibson Cameron Cassels TBA TBA 49 Rick Ware Racing Riley Mk30-Gibson Cody Ware TBA TBA 50 Richard Mille Racing Alpine Alpine A470-Gibson Sophia Flörsch Katherine Legge Tatiana Calderón GTE Pro - 11 voitures 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra 63 Corvette Racing Corvette C8.R Jordan Taylor Antonio García Nicky Catsburg 64 Corvette Racing Corvette C8.R Oliver Gavin Tommy Milner Marcel Fässler 71 AF Corse Ferrari 488 GTE Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina 89 Risi Competizione

Ferrari 488 GTE Sébastien Bourdais Olivier Pla TBA 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor 93 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Nick Tandy Earl Bamber Matt Campbell 94 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Patrick Pilet Mathieu Jaminet Julien Andlauer 95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Nicki Thiim Marco Sørensen Richard Westbrook 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Alex Lynn Maxime Martin Harry Tincknell GTE Am - 20 voitures 52 AF Corse

Ferrari 488 GTE Christoph Ulrich Steffen Görig Alexander West 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR Laurents Hörr Matteo Cairoli Egidio Perfetti 57 Team Project 1

Porsche 911 RSR Ben Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga 61 Luzich Racing Ferrari 488 GTE Francesco Piovanetti TBA TBA 62 Red River Sport Ferrari 488 GTE Johnny Mowlem Bonamy Grimes Charlie Hollings 65 WeatherTech Racing Ferrari 488 GTE Cooper MacNeil TBA TBA 70 MR Racing Ferrari 488 GTE Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino 74 Kessel Racing

Ferrari 488 GTE Nicola Cadei TBA TBA 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR Christian Ried Riccardo Pera TBA 80 HubAuto Corsa Ferrari 488 GTE Morris Chen Tim Slade Marcos Gomes 81 GEAR Racing Ferrari 488 GTE Christina Nielsen TBA TBA 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Francois Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 Gulf Racing

Porsche 911 RSR Michael Wainwright Ben Barker Andrew Watson 87 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Richard Heistand TBA TBA 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR Thomas Preining TBA TBA 90 TF Sport Aston Martin Vantage Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn 99 Proton Competition Porsche 911 RSR Pat Long TBA TBA 'La voiture innovante' 84 Association SRT41 Oreca 07-Gibson Takuma Aoki

Snoussi Ben Moussa Nigel Bailly

En gras : les engagés permanents en WEC

Liste des suppléants (par ordre de priorité) :