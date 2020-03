Les annonces autour du LMDh légèrement retardées

Le grand rendez-vous des 12 Heures et des 1000 Miles de Sebring, prévu la semaine prochaine, devait être le théâtre idéal pour présenter les détails de la convergence entre IMSA et ACO pour la future catégorie LMDh. Suite à l'annulation des deux épreuves en raison de l'épidémie de coronavirus, les annonces n'auront pas lieu mais elles ne devraient être que légèrement différées.

Président de l'IMSA, John Doonan a indiqué que l'enchaînement des événements ne provoquerait "qu'un peu de retard". Des réunions techniques entre les représentants de l'ACO et de l'IMSA étaient prévues la semaine prochaine à Sebring avant une annonce qui aurait été faite le vendredi. Celle-ci aura donc lieu ultérieurement et sans présence physique.

"Je vous assure que l'intention reste la même pour tout le monde, celle d'avoir une ébauche de la réglementation LMDh dès que possible", insiste John Doonan. "Les équipes techniques de l'IMSA et de l'ACO sont en contact régulier, elles le sont également avec les quatre constructeurs de châssis [LMP2, à savoir Oreca, Ligier, Dallara et Multimatic] et avec tous les fournisseurs actuellement impliqués dans la catégorie prototype, les manufacturiers de pneus, et ceux qui envisagent un engagement. Ces discussions se poursuivent et je peux partager avec vous le fait qu'il y a eu beaucoup de communication positive, beaucoup de professionnalisme affiché par tous les groupes dans les discussions."

L'IMSA a laissé entendre qu'elle était pleinement alignée sur la position de la FIA qui a été soulignée lors du dernier Conseil Mondial du Sport Automobile. Il s'agit d'une intention commune de permettre aux autos du futur LMDh et de la réglementation LM Hypercar d'opérer dans la "même fenêtre de performances" en tenant compte des critères de puissance moteur, de poids et d'aérodynamique.

"Personne ne trace de ligne dans le sable, personne ne dit que c'est ainsi et pas autrement", promet John Doonan. "Tout le monde essaie de trouver une manière d'avoir une plateforme avec laquelle le LMDh et le LMH peuvent courir ensemble. Les équipes techniques des deux côtés, ACO et IMSA, sont extrêmement conscientes des packages aéro, des objectifs de puissance et de la façon dont les autos génèrent la puissance."

Propos recueillis par Gary Watkins