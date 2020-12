La fiabilité de l'Hypercar Toyota impressionne déjà

Toyota a entamé le programme d'essais de son Hypercar, qui fera ses débuts en WEC et aux 24 Heures du Mans en 2021. Après un déverminage sur le circuit Paul Ricard, à la fin du mois d'octobre, le constructeur japonais a organisé une séance d'essais de trois jours à Portimão la semaine dernière, de mercredi à vendredi, avec le seul prototype LMH dont il dispose pour le moment.

Les équipages de Toyota devraient rester inchangés en 2021 mais ce roulage s'est fait sans les pilotes japonais de la marque, Kamui Kobayashi et Kazuki Nakajima, retenus par les dernières courses de la saison de la Super Formula à Fuji. Ils avaient également dû manquer le shakedown du Paul Ricard pour la même raison.

José María López et Mike Conway, titrés en 2019-2020 dans le WEC, ainsi que Sébastien Buemi et Brendon Hartley se sont donc succédés au volant du prototype. La pluie a perturbé la première journée mais les pilotes ont pu bénéficier de bonnes conditions le reste de la semaine. Le dernier jour, ils ont été rejoints par Nyck de Vries, nouveau pilote d'essais de la marque en plus de son rôle chez Mercedes en Formule E.

López s'est dit encouragé par ces premiers essais et notamment par la fiabilité du prototype, dont le nom n'a pas encore été révélé par Toyota. "Les premiers tests ont déjà été plutôt bons pour nous", a déclaré l'Argentin. "Nous avons réussi à faire beaucoup de kilomètres et la voiture est très fiable. Avec une voiture si complexe, c'était assez impressionnant d'accumuler autant de kilomètres au cours des premiers essais. L'équipe travaille sur cette technologie depuis longtemps et elle a fait un travail exceptionnel."

Pascal Vasselon, directeur technique de l'équipe Toyota, se réjouit d'essais qu'il juge "productifs" même si le programme n'en est qu'à ses balbutiements : "Nous avons encore avancé dans ce que nous avions à tester ; chaque journée en piste nous permet de mieux comprendre les caractéristiques de la voiture, grâce aux nombreuses données ainsi qu'au feedback constructif apporté par les pilotes", a souligné le Français. "Nous sommes encore au début du programme d'essais, donc nous avons beaucoup de travail avant Sebring [première manche de la saison 2021 du WEC, prévue en mars, ndlr], mais nous pouvons être satisfaits du travail effectué cette semaine."

Avec Gary Watkins