Lotterer : "Gagner au Mans avec Porsche est l'un de mes rêves"

En fin d'année dernière, Porsche a confirmé son engagement pour tenter de décrocher une vingtième victoire aux 24 Heures du Mans à partir de 2023, avec une voiture respectant la réglementation LMDh. Cette dernière est le fruit de la convergence entre le WEC et l'IMSA.

Pilote d'usine Porsche en Formule E, André Lotterer a déjà fait part de son intérêt pour un retour en Endurance si le constructeur s'y alignait de nouveau pour y jouer le classement général. Néanmoins, à 39 ans, le triple vainqueur de la classique mancelle avec Audi donne dans l'immédiat la priorité aux objectifs de Porsche en Formule E, discipline où la marque a confirmé sa présence pour plusieurs années encore.

"Je n'ai pas ça à l'esprit pour le moment, mais je suis un pilote Porsche et ils l'ont annoncé [le projet LMDh], alors je mentirais si je disais que je ne veux pas le faire", confie le pilote allemand à Motorsport.com. "Gagner au Mans avec Porsche est l'un de mes rêves, ce serait quelque chose de particulier. Nous en avons été proches en 2018, puis Porsche s'est retiré et j'ai rejoint la Formule E."

"Nous roulons ensemble, j'adorerais les rejoindre, mais c'est du long terme et de grands défis nous attendent en Formule E. Je suis toujours engagé en Formule E, j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce projet, et c'est un programme encore jeune. Nous avons de grands objectifs aussi pour la troisième année [2021-2022], et j'y consacre énormément d'énergie."

André Lotterer a remporté les 24 Heures du Mans pour la première fois avec Audi en 2011, aux côtés de Benoit Tréluyer et de Marcel Fässler. Les trois hommes ont remis ça en 2012 et 2014. L'an dernier, Lotterer était absent dans la Sarthe pour la première fois depuis 2008, donnant déjà la priorité à son engagement en Formule E avec Porsche. Sa dernière participation remonte donc aux éditions 2018 et 2019 avec Rebellion, quand il couplait son programme Endurance à celui qu'il avait en championnat tout électrique avec DS Techeetah.

"Je suis toujours intéressé par une bonne combinaison entre ce que j'aime faire et quelque chose qui est intéressant à faire", confesse-t-il. "La Formule E est un excellent mélange car j'adore courir dans les villes, c'est vraiment cool et difficile. Les 24 Heures du Mans sont également une plateforme géniale, par leur nature-même, il faut y être efficace. Être chez Porsche fait qu'il y a toujours quelque chose de bien à faire, car le sport automobile est dans leur ADN et ils repoussent toujours les limites de la technologie. Je pense donc être entre de bonnes mains pour l'avenir, et je les suivrai dans tous les défis qu'ils relèveront."

Propos recueillis par Jamie Klein