Alors qu’il s’apprête à disputer une cinquième saison en FIA F2 en 2020, et qui espère prolonger l’accord qui le lie à l’écurie Haas en F1 cette année, Louis Delétraz aura ainsi l’opportunité de prendre part pour la première fois aux 24 Heures du Mans, qui plus est au volant d’un prototype LMP1.

Le jeune Genevois, âgé de 22 ans à peine, bénéficiera des conseils de Romain Dumas, qui disputera cette saison rien moins que ses vingtièmes 24 Heures du Mans, une course qu’il a remporté à trois reprises (2010 avec Audi, et 2013 et 2016 avec Porsche). Le pilote français est proche de Rebellion Racing depuis quelques temps, sa structure RD Limited ayant conçu et construit le buggy Rebellion avec lequel Alexandre Pesci, le propriétaire de Rebellion Racing, a disputé et terminé le Dakar en janvier.

Quant à Nathanaël Berthon, il s’agira de sa septième participation aux 24 Heures du Mans, un an après son premier départ en LMP1 avec Rebellion, où il avait terminé cinquième avec Gustavo Menezes et Thomas Laurent.

#1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Louis Deletraz, Norman Nato Photo de: JEP / Motorsport Images

"L’Endurance est une discipline qui m'attire depuis longtemps, je ne pouvais rêver débuter en LMP1 et en WEC dans de meilleures conditions", se réjouit Louis Deletraz, qui avait pris part aux rookie tests du WEC avec l’écurie suisse en décembre dernier à Bahreïn. "Rebellion est l’une des meilleures équipes du monde, c'est une fierté de participer à mes premières 24 Heures du Mans en tant que suisse avec une équipe suisse. C’est un gros challenge que je me réjouis de relever avec Romain, Nathanaël et toute l’équipe !"

"Nous sommes heureux de faire confiance à Romain Dumas après notre périple et succès au Dakar, recroiser nos expériences avait tout son sens !" commente de son côté Alexandre Pesci, propriétaire et président de Rebellion Racing. "Il sera d’une aide précieuse aux côtés de ses jeunes coéquipiers de par son expérience aux 24 Heures du Mans. Nous soutenons également notre jeune et talentueux pilote suisse, Louis Deletraz pour sa toute première participation à la célèbre course mancelle ! Nous souhaitons également que Nathanaël Berthon puisse exprimer pleinement son talent dans cette 88e édition."

On rappellera que l’autre Rebellion LMP1 sera pilotée par le trio Bruno Senna, Gustavo Menezes et Norman Nato.

Deletraz et ses équipiers seront pour la première fois en course à l’occasion des 6 Heures de Spa-Francorchamps, en avril, traditionnelle préparation au Mans.

Enfin, ajoutons que Jean-Denis Deletraz, le père de Louis Deletraz, a disputé neuf éditions des 24 Heures du Mans, entre 1995 et 2012, remportant la classe LMP675 en 2001 et 2002 sur un prototype Reynard-Volkswagen.

