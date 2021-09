Comment Le Mans a prouvé qu'une bonne vue est vitale pour la course

L'édition 2021 a offert aux concurrents presque toutes les conditions météorologiques possibles, en commençant par une pluie persistante, en passant par un coucher de soleil éblouissant, l'obscurité de la nuit, un brouillard matinal et un soleil rayonnant pour finir.

L'intensité des conditions, associée à la fatigue engendrée par une course de 24 heures avec seulement deux autres coéquipiers pour partager la charge, explique pourquoi la course sarthoise est reconnue comme l'une des plus difficiles du sport automobile.

Les vitesses accentuent la nécessité d'une bonne vision, car les pilotes doivent être capables d'évaluer avec précision leur allure d'approche et d'atteindre les points de corde avec finesse. Un peu trop tôt ou trop tard, et ils perdent du temps, ou pire, le contrôle de la voiture.

Résister à la pression

Au Mans, la vision est mise à rude épreuve car les pilotes sont confrontés à l'éblouissement du soleil, à l'obscurité de la nuit et à un champ de vision rétréci par la fatigue. L'endurance visuelle est donc aussi importante que l'endurance physique.

Un test de la vue est obligatoire pour de nombreuses licences de course et toute déficience visuelle, due à une mauvaise vue ou à la fatigue, peut donner l'impression que les virages arrivent plus vite, réduisant ainsi le temps disponible pour prendre les décisions de conduite de base.

Cet aspect est souvent oublié dans le cadre des exigences de la course. Dans cette vidéo, Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica, dont la marque de verres Essilor est Partenaire Officiel des 24 Heures du Mans, explique : "C'est une amplification de ce que vivent de nombreux automobilistes".

"Tout est amplifié : la vitesse, les conditions de pilotage, la complexité, les conditions météorologiques... Car aux 24 Heures du Mans, vous avez de la pluie, du beau temps, du soleil couchant, toutes sortes de conditions, c'est très complexe à gérer. Il faut garder à l'esprit que 90% des informations qui parviennent au pilote passent par la vue, donc 90% des décisions viennent du fait d'avoir une bonne vision."

Avoir une meilleure vision donne un avantage de performance à n'importe quel conducteur, sur piste ou sur route, et EssilorLuxottica travaille avec la FIA et les Nations Unies pour rechercher et développer un programme de sécurité routière en lien avec une bonne vision

La clé du succès

Les pilotes de course intègrent beaucoup plus d'informations détaillées du circuit que les automobilistes du quotidien, et plus ils sont conscients de ce qui les entoure, plus ils peuvent utiliser ces indicateurs pour perfectionner leurs performances. Un pilote débutant au Mans aura généralement une vision courte et étroite, tandis que les pilotes plus expérimentés regarderont généralement plus loin, ce qui leur permettra d'anticiper les déclenchements à venir et de prendre des décisions de pilotage plus précises.

Les experts affirment également que la capacité de regarder plus loin devant soi procure un meilleur sens de l'équilibre, car elle aide le conducteur à se centrer davantage et le corps dépend moins des sens liés à l'équilibre fournis par l'oreille interne. [1]

La norme minimale de la vue pour la conduite sur route au Royaume-Uni est une acuité visuelle d'au moins 0,5 (6/12) mesurée sur l'échelle de Snellen, soit naturellement, soit à l'aide de lunettes ou de lentilles de contact si nécessaire.

David Navarro, Vice-Président du Plan Groupe "Vision sur la Route" d’Essilor International, affirme qu'il existe un "lien crucial" entre cette acuité visuelle et le temps de réaction, un fait qui a été prouvé par des recherches scientifiques sur la conduite.

Chaque mouvement d'un conducteur est dû à un déclencheur visuel, et c'est pourquoi la précision de la vision est essentielle pour apprendre un circuit, positionner une voiture et devenir rapide et régulier au Mans, ou même sur n'importe quel circuit, quelles que soient les conditions.

David Navarro explique : "Quelqu'un qui roule à 50 km/h avec une perte d'acuité visuelle de 0,5 dioptries va percevoir et lire les informations avec trois secondes de retard par rapport à une vision optimale. C'est énorme. Vous allez également créer des problèmes de champ de vision, en essayant de voir ce qui se passe, donc une vision précise est essentielle. Bien sûr, à 50 km/h, mais encore plus lorsque vous conduisez sur la piste à des vitesses très élevées".

"Une vision optimale est un facteur clé pour améliorer la performance des pilotes de course et être en sécurité sur la route, pour tous les usagers", rappelle Pierre Fillon, Président de l'ACO. "La course des 24 Heures du Mans est un laboratoire d'innovations unique qui met les pilotes face à des défis visuels durant 24 heures et que tout un chacun peut rencontrer sur la route (éblouissement du soleil, conduite de nuit, fatigue visuelle..). Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. En tant que 24 Heures du Mans et Mission H24, nous sommes fiers de ce partenariat important et fantastique qui commence en 2021."

[1] https://www.allenbergracingschools.com/expert-advice/in-racing-the-eyes-have-it/#Develop_a_Better_Sense_of_Balance