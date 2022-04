Il y aura une NASCAR au Mans en 2023

Le projet a été révélé lors d'une annonce conjointe entre la NASCAR, l'équipe Hendrick Motorsports, Chevrolet, l'Automobile Club de l'Ouest et l'IMSA aux 12 Heures de Sebring, jeudi après-midi. Il est prévu d'emmener une Chevrolet Camaro ZL1 Next Gen modifiée sur le plus légendaire des circuits, en hommage au fondateur de la NASCAR, Bill France, qui emmenait des stock-cars au Mans il y a presque un demi-siècle. D'autres détails, notamment les éléments techniques de la voiture et la composition de l'équipe, seront annoncés ultérieurement.

"Dès les premières années de la NASCAR, il était important pour mon père que nous jouions un rôle majeur dans les compétitions automobiles internationales, et aucune n'est plus grande que les 24 Heures du Mans", relate Jim France, directeur général de la NASCAR. "En nous associant à Hendrick Motorsports, Chevrolet et Goodyear, nous avons l'équipe, le fabricant et les pneus ayant tous le plus gagné dans l'histoire de la NASCAR. Nous sommes impatients de présenter la technologie de la voiture Next Gen et de participer à cette course historique."

Hendrick Motorsports est l'équipe ayant remporté le plus de titres dans l'histoire de la NASCAR Cup Series, et compte également le plus grand nombre de victoires. L'ingénieur de course septuple champion Chad Knaus, sera le responsable du programme Garage 56. "Participer à l'un des événements les plus emblématiques de la course automobile et représenter la NASCAR et Chevrolet sur la scène mondiale est un privilège", déclare Rick Hendrick, propriétaire de l'écurie éponyme. "Jim mérite beaucoup de crédits pour avoir eu la vision du projet, et nous le remercions d'avoir confié cette responsabilité à notre organisation. Même si le Garage 56 est une 'classe unique', nous sommes des concurrents et nous avons l'intention de mettre un véhicule ambitieux sur la piste, pour les fans au Mans. Nous faisons preuve d'humilité, puisque ce sera un défi passionnant au cours des 15 prochains mois, mais notre équipe est prête."

La première fois que des stock-cars se sont rendues au Mans, c'était le 12 juin 1976, après que Jim France ait conclu un accord avec les organisateurs de l'événement. Deux NASCAR (une Dodge Charger pilotée par Hershel McGriff et une Ford Torino appartenant à Junie Donlavey et pilotée par Richard Brooks et Dick Hutcherson) ont concouru dans une catégorie "Grand International" spécialement créée.

"Le Garage 56 est une opportunité unique au Mans, car cette course a été pionnière dans l'évolution technologique de l'industrie automobile au cours de son existence, et ce depuis près d'un siècle", a déclaré Pierre Fillon, président de l'ACO, l'organisateur des 24 Heures du Mans. "Lorsque l'ACO reçoit une demande pour un programme Garage 56, nous commençons par discuter avec les concepteurs, les partenaires de l'équipe et les fournisseurs afin de définir les conditions pour que le programme soit une réussite pour toutes les parties concernées. Nous continuerons à travailler avec la NASCAR et tous ses partenaires dans le cadre de leur projet Garage 56 pour 2023."

Jim Campbell, vice-président de Chevrolet Performance and Motorsports, a ajouté : "La NASCAR retourne au Mans ! Chevrolet est impatient d'être un partenaire clé de la NASCAR, de Hendrick Motorsports et de Goodyear dans cet événement historique pour le Garage 56. Si beaucoup nous connaissent comme le constructeur ayant décroché le plus de victoires en NASCAR, nous avons également connu un large succès avec notre programme Corvette Racing au Mans, avec huit victoires de classe en 21 départs depuis 2000. Chez Chevrolet, nous aimons la compétition et nous sommes impatients de commencer ce programme."

Le nom Camaro n'est pas étranger au Mans : l'équipe Stratagraph de Billy Hagan avait obtenu une 17e place au général en 1982. Billy Hagan, Gene Felton et Tom Williams pilotaient une voiture à moteur V8 5,4 litres dans la catégorie IMSA GTO (photo ci-dessus). Le deuxième bolide de l'équipe, piloté par les vétérans de la NASCAR Dick Brooks et Hershel McGriff, n'avait pas été classée.

Le Garage 56 est l'entrée que l'ACO réserve à la "technologie de demain et au-delà" des véhicules innovants. La première représentante du Garage 56 a été la Nissan DeltaWing en 2012, qui a finalement donné naissance à la Nissan ZEOD RC qui a bouclé un tour du Circuit de la Sarthe avec sa puissance électrique uniquement. La participation la plus récente fut celle de la SRT 41 qui a permis à Frédéric Sausset, amputé des quatre membres, de disputer la course de 2016. L'année dernière, Sausset était de retour pour superviser un nous projet : celui de faire rouler un équipage paraplégique.