Le nombre d'inscrits aux 24 Heures du Mans tombe à 59

L'équipe britannique a remisé au placard sa Dallara P217, qui devait être pilotée par Ben Barnicoat, Jack Manchester ainsi qu'un troisième pilote qui restait à déterminer, pour les mêmes raisons financières qui l'ont empêché de courir lors des manches inaugurales de L'European Le Mans Series.

Trevor Carlin, directeur de l'équipe, a déclaré à Motorsport.com : "Nos sponsors ont dû se retirer pour des raisons commerciales liées au COVID-19, c'est aussi simple que ça. L'Automobile Club de l'Ouest [organisateur des 24 Heures du Mans et promoteur du WEC] nous a beaucoup soutenu et aidé de toutes les manières possibles. Notre objectif est de revenir et nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour y parvenir et mériter notre retour."

Carlin concède également qu'il est fort peu probable que l'équipe puisse faire son retour en ELMS avec la Dallara pour les deux manches restantes après Le Mans.

Le retrait de Carlin a réduit la catégorie LMP2 à 23 voitures, laissant de fait une seule Dallara dans le peloton – celle de l'équipe participant régulièrement au Championnat du monde d'Endurance, Cetilar Racing.

En GTE Am, le désengagement de l'équipe Kessel Racing, qui devait utiliser une Ferrari 488 GTE, a été pallié par l'inscription d'une troisième Ferrari par Iron Lynx, voiture qui sera pilotée par Andrea Piccini, Matteo Cressoni et Rino Mastronardi, maintenant à 22 le nombre de participants dans cette catégorie.

Magnussen rejoint l'équipe JMW Ferrari

L'ancien pilote de Formule 1 Jan Magnussen fera son retour au Mans le mois prochain en GTE Am, après un engagement tardif, dans les rangs de l'équipe britannique JMW Ferrari. Le quadruple vainqueur au Mans dans cette catégorie partagera cette Ferrari 488 GTE avec le duo d'Américains Richard Heistand et Maxwell Root pour ce qui sera la 21e participation du Danois à l'événement ainsi que sa première participation depuis 2003 pour une équipe autre que Corvette Racing.

Magnussen, qui avait été laissé sans volant après le retrait de la deuxième LMP2 de l'équipe High Class Racing, a déclaré à Motorsport.com qu'il avait reçu une offre pour rejoindre JMW Ferrari à l'improviste en fin de semaine.

"J'ai reçu un appel de Christian Kuhn, qui s'occupe d'un des pilotes [Root], me demandant si je pouvais l'aider en courant au Mans avec eux. Ma réponse a été 'bien sûr'. Les deux autres pilotes sont des débutants au Mans, donc ils ont besoin de quelqu'un qui peut les guider."

Également inscrit sur la liste des participants en GTE Am, le prodige de Toyota en SUPER GT Yuhi Sekiguchi rejoint Kei Cozzolino et Takeshi Kimura dans l’équipe CarGuy Racing exploitant une Ferrari 488 GTE.

Dans le même temps, le pilote Super Formula Charles Milesi remplace Alexandre Cognaud dans le line-up de Graff en LMP2, tandis que la participation de Katherine Legge – toujours en convalescence depuis son accident à haute vitesse lors d’essais au Paul Ricard le mois dernier – n’est pas confirmée par le Richard Mille Racing.