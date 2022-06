Nyck de Vries au départ des 24 Heures du Mans !

B.D., Le Mans - Ce n'était pas prévu, mais Nyck de Vries va finalement participer aux 24 Heures du Mans pour la quatrième année consécutive. Le Champion du monde de Formule E a été appelé en renfort à la dernière minute par l'équipe TDS Racing x Vaillante, dont il défendra les couleurs pour la course ce week-end.

L'Oreca #13 a été victime d'un sérieux accident en Essais Libres 3 jeudi après-midi, qui a nécessité la reconstruction de la voiture. Surtout, le pilote accidenté, Philippe Cimadomo, a été interdit de départ par les commissaires, qui ont estimé que ses standards de pilotage n'étaient pas au niveau et présentaient un danger. Outre l'accident survenu dans les virages Porsche, les commissaires ont évoqué dans leur rapport complet des incidents survenus lors de la première séance d'essais libres.

"Le pilote a provoqué un accident en EL1 et a failli en provoquer un autre en EL1 également à l'entrée des stands", ont-ils expliqué. "Il a ensuite perdu le contrôle en EL3 et provoqué un accident majeur. Ainsi, l'observation et l'opinion du pilote conseiller [des commissaires] est que le pilote ne conduit pas selon les exigences nécessaires pour participer au reste de l'événement en sécurité, en particulier compte tenu de la spécificité du circuit du Mans et de la compétition, ainsi que des caractéristiques d'une LMP2 dans ce cas spécifique."

TDS Racing a donc fait le choix de réparer intégralement son prototype LMP2 et de se présenter au départ en recourant aux services de Nyck de Vries. Le Néerlandais est sur place depuis le début de la semaine puisqu'il est réserviste chez Toyota, et il remplit tous les critères d'expérience nécessaires dans ce cas de figure, puisqu'il fallait un pilote ayant déjà participé à la course étant donné qu'il n'y a plus de séances d'essais libres au programme.

Par ailleurs Nyck de Vries connaît bien l'équipe TDS Racing, qui gérait notamment le programme Racing Team Nederland au sein duquel il a couru ces dernières années, et il a une expérience aguerrie de l'Oreca 07. Il fera équipe avec Mathias Beche et Tijmen van der Helm, constituant un équipage qui n'est en revanche plus éligible à la catégorie Pro-Am, puisque Philippe Cimadomo était le pilote Bronze du trio initial.