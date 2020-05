La dernière Peugeot 908 victorieuse mise en vente

Spécialisé dans la négoce de voitures d'exception, Ascott Collection affiche à son catalogue un modèle qui fleure bon la nostalgie et la rareté. C'est en effet une Peugeot 908 qui est proposée à la vente par la société, qui ne dévoile toutefois pas son prix au grand public. Le châssis disponible est le modèle 908-07 de la 908 V8 HDI FAP de la saison 2011. Cette voiture présente une particularité : elle a remporté l'unique course à laquelle elle a participé : les 6 Heures de Zhuhai.

Malgré son statut de dernière manche de l'année, avant la création du WEC en 2012, l'épreuve asiatique avait été abordée par Peugeot avec deux châssis neufs, avec l'ambition de préparer l'avenir et la transition vers un modèle hybride. La 908-07, confiée pour cette course à Sébastien Bourdais et Anthony Davidson, était ainsi affublée de toutes les évolutions pensées par le constructeur français. Sans qu'elle y soit prédestinée, cette voiture est en réalité l'aboutissement final du programme LMP1 du Lion, débuté en 2007, puisque celui-ci fut brutalement stoppé début 2012. En 2011, la 908 a remporté six des sept courses qu'elle a disputées, sont unique échec étant celui des 24 Heures du Mans face à Audi.

La Peugeot 908 mise en vente est propulsée par le moteur diesel V8 HDI FAP de 550 chevaux. Elle a été entièrement révisée par Peugeot Sport en octobre 2017, à l'issue d'un roulage de test, avant d'être remise à son nouveau propriétaire. Depuis cette date elle n'a en revanche pas roulé et la voici remise en vente, accompagnée d'un important lot de pièces.