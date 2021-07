Peugeot dix ans après son ultime duel face à Audi

Face à face depuis 2007 dans la Sarthe, Audi et Peugeot se retrouvent une cinquième et dernière fois lors de la 79e édition des 24 Heures du Mans. Trois Audi R18 TDI fraîchement nées contre trois Peugeot 908 nouvelle génération, c’est l’affiche des 24 Heure du Mans 2011.

Personne ne le sait au moment du départ, mais Peugeot ne reviendra plus au Mans après 2011. Audi reste sur une victoire en 2010, alors que le Lion avait triomphé en 2009. Pour la première fois depuis 1999 Audi revient avec une voiture fermée, la toute nouvelle R18 TDI équipée d’un V6 Diesel de 3.7 L. La Peugeot 908 est elle aussi drastiquement différente par rapport à sa devancière, équipée d’un nouveau moteur V8.

Dès les qualifications, l’intensité de la lutte entre Audi et Peugeot est claire : les six prototypes de tête se tiennent en une demi-seconde ! Audi prend les devants en début de course, mais perd une de ses trois voitures avant même la première heure de course avec la terrible sortie de piste d’Allan McNish.

Deuxième abandon pour Audi au beau milieu de la nuit avec l’effroyable accident de Mike Rockenfeller au volant de la R18 TDI #1. Il ne reste plus qu’une Audi en piste, la #2 pilotée par Fässler/Lotterer/Tréluyer. Trois Peugeot 908 contre une Audi R18 TDI, la fin de cette 79e édition des 24 Heures du Mans est épique avec des conditions changeantes et des stratégies d’équipe finement pensées ! La marque aux anneaux a finalement le dernier mot et remporte un dixième succès au Mans, c’est la première des trois victoires pour le trio Fässler/Lotterer/Tréluyer.