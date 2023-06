Peugeot "forcément déçu" à 2 secondes de la pole provisoire

Les qualifications se sont terminées mercredi soir pour Peugeot Sport aux 24 Heures du Mans, hors du top 8 significatif de ticket pour l'Hyperpole. On ne verra donc pas les deux 9X8 se battre dans l'exercice le plus pur du tour rapide jeudi soir, pendant la demi-heure à coup sûr la plus intense de la semaine d'essais. Une issue que pouvait légitimement redouter le clan tricolore, qui affiche toutefois une forme de déception.

"On est forcément un peu déçus car on aurait aimé avoir un peu plus de rythme", déplore Jean-Marc Finot, patron de Stellantis Motorsport. "Course après course on se rapproche, mais pas encore à la vitesse où on le voudrait. On va essentiellement travailler ce soir et puis demain sur le rythme de course, sachant que le rythme est une chose, mais il y a aussi des aléas à gérer, qu'ils soient mécaniques ou climatiques. Ce sera un beau challenge."

"Par rapport aux essais, on est sur l'ordre de grandeur que l'on attendait", poursuit-il en évoquant les chronos réalisés en qualifications par les deux lionnes. "On est à peu près dedans, mais la concurrence va bien. Ce qu'il faudrait, c'est de la traction en sortie de virage, ça nous aiderait bien, car ça risque d'être aussi un peu difficile dans le trafic pour la course. C'est essentiellement là qu'il faut qu'on arrive à travailler. Un peu de vitesse de pointe nous aiderait aussi, même si on a a priori tous les mêmes coefficients aéro, mais le réel n'est pas tout à fait le même."

Difficile, dans l'immédiat, de trouver des points positifs, mais ils existent selon le directeur du programme sportif de la marque, et notamment sur les longs relais qui ont été travaillés mercredi après-midi lors de la séance d'essais libres. "Le rythme était assez stable, on a retrouvé le rythme de course avec des relais assez réguliers dans la gestion de l'usure des pneus, et c'est assez positif pour la course", assure Jean-Marc Finot.

Peugeot est d'ores est déjà fixé quant à sa position sur la grille de départ pour son grand retour au Mans : la #93 partira 10e avec un chrono de 3'27"260 et la #94 11e avec un passage en 3'27"850. C'est à deux secondes de la pole position provisoire signée par Antonio Fuoco au volant de la Ferrari 499P.