Peugeot prêt à bondir : "C'est Le Mans qui choisit !"

En arrivant vendredi après-midi place de la République, pour le traditionnel Pesage des 24 Heures du Mans, Jean-Marc Finot affichait un large sourire. Heureux d'être aux côtés de ses troupes, le patron de Stellantis Motorsport sait qu'une longue semaine attend le Lion, avec une Journée Test qui, dimanche, donnera la tonalité pour la suite.

Confiant, réaliste aussi quant aux forces et faiblesses du projet 9X8 depuis l'introduction de la spécification 2024, le Français piaffe d'impatience. Et si ses yeux s'illuminent quand on lui reparle des tours bouclés en tête l'an passé par Peugeot, c'est aussi parce que des circonstances un peu tumultueuses ne lui déplairait pas... C'est ce qu'il a expliqué, interrogé par Motorsport.com.

Dans quel état d'esprit abordez-vous cette deuxième participation consécutive ?

On est toujours contents d'être là ! Déjà, ça va être la plus grande édition du siècle, puisqu'on sera 23, dont une bonne partie qui peut se battre pour la victoire. Ça va être une édition historique et on est vraiment contents d'être là.

Quelles leçons avez-vous retenues de la première année et qui peuvent s'appliquer pour mieux réussir la deuxième ?

L'an dernier, on avait réussi à franchir un bon cap entre les premières courses et puis Le Mans, où l'équipe avait bien progressé. Le Mans s'était bien déroulé ; on avait eu quelques incidents, que ce soit techniques ou de course, mais c'était plutôt une expérience positive, avec pas mal de temps passé en tête, même si ça s'est terminé à 3 heures du matin ! Là, on arrive avec une équipe qui est plus aguerrie. C'était quand même notre premier Le Mans depuis 2011, sachant qu'une bonne partie des membres de l'équipe n'avait jamais fait les 24 Heures. Là, on sera dans une situation avec un peu plus d'expérience, même si par rapport à d'autres équipes, ce n'est jamais que notre deuxième, alors que d'autres il y a au moins un zéro derrière. Mais ça va dans le bon sens.

Après, il y a notre auto, avec laquelle on a fait des gros progrès par rapport à la voiture 2023. On a quand même revu l'architecture, vous connaissez l'histoire des pneus, et on a refait 90% de la carrosserie. La voiture performe déjà mieux. Après, il y a les impacts masse et puissance qui font que ça ne se voit pas tant que ça, donc on verra. Aujourd'hui, compte tenu de la configuration de la piste du Mans et des allocations qu'on a eues, on va voir ce que ça va donner dès dimanche. C'est assez difficile de faire des prévisions pour savoir où se situer. On sait quelle sera à peu près notre performance, mais comme on n'a pas de visibilité sur la performance des autres, c'est seulement dimanche qu'on aura une première idée.

Quel impact ont eu les deux courses avec la version 2024, à Imola et Spa, et avec quels enseignements ?

On a fait désormais 17 000 km avec la nouvelle voiture, donc ça va dans le bon sens pour la fiabilité, même si on sait qu'au Mans, on n'est jamais définitivement prêt. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas d'épée de Damoclès particulière qui nous inquiète, mais ça ne veut pas dire qu'on est totalement blindé et qu'on ne rencontrera aucun incident : ce sont la semaine et les 5000 km de course qui vont nous le dire !

En termes de performance, c'est sûr que l'équipe était un peu déçue, mais elle peut le comprendre car elle sait comment fonctionne la réglementation. Après, vis-à-vis des fans, c'est quand même difficile d'expliquer qu'on a refait une voiture complète, qui est beaucoup plus performante, mais qui n'est pas mieux placée que la précédente sur la grille. On espère qu'avec le temps ça va se régler et que l'on pourra faire la démonstration de la performance de la voiture. Il y a quand même quelques grandeurs qui montrent que la voiture va mieux cette année, bien qu'on n'était nettement moins bien placés en masse et en puissance qu'en 2023. On était à une seconde de la pole à Spa, alors que l'an dernier on était à 2"4, donc ça donne déjà l'idée. Ce qu'il y a, c'est qu'à une seconde de la pole, on est déjà 12e. C'est très serré et c'est ça qui en fait l'intérêt.

Peugeot va vivre ses deuxièmes 24H du Mans depuis son retour en Endurance. Photo de: Rainier Ehrhardt

Est-ce que le fait que cette voiture soit nouvelle et arrivée sur le tard impose plus de temps pour la positionner réglementairement par rapport aux autres ?

C'est une question qu'il faut poser à l'ACO et à la FIA. C'est le jeu, c'est la réglementation, elle est appliquée telle qu'elle est appliquée et je n'en dirai pas plus sur le sujet évidemment !

On se souvient l'an dernier que Peugeot avait fait le show sous la pluie. On commence à avoir des prévisions météo assez fraîches, avec des possibilités d'averses, est-ce que c'est souhaitable pour vous ?

L'an passé, compte tenu de l'architecture de la voiture et de la vitesse de déploiement du train avant, elle pouvait compenser sous la pluie, ce qu'on a fait. Notre voiture telle qu'elle est sous la pluie n'a pas d'avantage particulier par rapport aux autres sous la pluie. J'ai confiance dans l'équipe et dans son pilotage opérationnel, car on voit quand même sur les dernières courses que tout se déroule comme sur du papier à musique. S'il y a des circonstances qui ont tendance à brouiller un peu les cartes, on a une équipe qui sait y faire face.

Est-ce que ce n'est pas la vraie force de Peugeot ?

C'est une des forces, ce n'est pas la seule. Mais on n'a pas que des forces non plus. Mais quand il y a des décisions à prendre, l'équipe est vraiment très réactive : on a des ingénieurs stratégiques, des ingénieurs performance et une équipe de mécaniciens très volontaires, ça réagit au doigt et à l'œil. Donc si c'est un peu le bazar on peut tirer notre épingle du jeu.

Il y a une vingtaine de prétendants à la victoire, alors quel est le facteur qui peut faire le plus la différence ?

C'est Le Mans qui choisit ! Ce qu'il faut, c'est être bon partout : il faut être bon en performance, bon en fiabilité, bon en opérationnel, et il faut avoir de la chance. L'équipe qui coche le plus facilement ces cases-là, il gagne.