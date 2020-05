Des photos de Porsche légendaires revivent en Lego !

L'arrêt des compétitions provoqué par la pandémie de COVID-19 et le confinement ont permis de voir fleurir de nombreuses initiatives originales ces deux derniers mois. Le photographe britannique Dominic Fraser a lui décidé de consacrer son temps à la prise de clichés travaillés et surprenants : faute d'action en piste, il a recréé des scènes emblématiques avec des Porsche… en Lego !

"J'ai plein d'appareils photo qui n'étaient pas utilisés à la maison, et je trouvais ça incroyablement frustrant car tout ce que je voulais faire, c'était créer quelque chose", explique-t-il. "Plutôt que de ne rien faire, j'ai décidé d'utiliser les Lego Speed Champions pour tenter de recréer certains de mes clichés préférés en sport automobile. J'ai commencé par l'Audi Quattro car j'avais cette boîte de Lego chez moi, puis j'ai décidé de faire une série de clichés avec des Porsche car les voitures et les images sont très emblématiques."

Dominic Fraser a ainsi reconstitué le passage de la Porsche 917K au festival de Goodwood, un arrêt au stand de la Porsche 919 Hybrid aux 24 Heures du Mans ou encore un saut légendaire de la Porsche 930 Turbo. Pour y parvenir, le photographe a fait face à un défi nouveau et loin d'être gagné, malgré l'aspect très statique des décors à l'origine.

"J'ai vraiment dû réfléchir aux techniques de prise de vue et visualiser exactement ce que j'essayais de saisir", précise-t-il. "C'était davantage un processus conceptuel que ce que je suis habitué à faire avec de véritables voitures. Dans la vie réelle, on prend les clichés beaucoup plus sur l'instant."

Découvrez ces clichés étonnants ainsi que leur making of grâce au diaporama ci-dessous.